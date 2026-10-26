Rafael Nadal se aposentou no fim de 2024Martin Bernetti / AFP
Lenda do tênis, Rafael Nadal disputará torneio em Las Vegas
Ex-tenista espanhol, que já conquistou 22 títulos de Grand Slam, voltará às quadras em fevereiro, para evento de exibição nos Estados Unidos
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Martinelli passa por cirurgia no joelho esquerdo após sofrer lesão
Volante do Fluminense se lesionou no jogo de ida da semifinal da Libertadores e realizou o procedimento nesta segunda-feira (26)
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Jogador, de 33 anos, chegou ao clube a pedido de Zubeldía, entrou em campo em 11 partidas e não agradou os torcedores com seu rendimento
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Saúl, Danilo, Evertton Araújo e Anthony Valencia estão fora da partida desta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Pela oitava vez, top 20 da Bola de Ouro tem uma revelação do Flamengo
Além de Vini Jr, Júlio César e Adriano Imperador já representaram o clube carioca em edições anteriores do prêmio da revista France Football
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