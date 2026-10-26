Kane foi campeão alemão, mas parou na semifinal da Liga dos Campeões e na da Copa do Mundo - Franck Fife / AFP

Kane foi campeão alemão, mas parou na semifinal da Liga dos Campeões e na da Copa do MundoFranck Fife / AFP

Publicado 26/10/2026 20:00

Harry Kane foi eleito Bola de Ouro pela primeira vez na história. O atacante inglês, de 33 anos, recebeu o prêmio das mãos de Ronaldo Fenômeno e coroou uma temporada especial, marcada pela artilharia do futebol mundial com 73 gols em 65 jogos. O craque do Bayern de Munique superou a concorrência de Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona, nesta segunda-feira (26), em cerimônia realizada em Londres, na Inglaterra.

Na temporada 2025/26, Harry Kane marcou 73 gols em 65 jogos, somando clube e seleção. Pelo Bayern de Munique, o centroavante marcou 45 gols em 37 jogos e conquistou o título do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Já pela seleção inglesa, marcou seis gols na Copa do Mundo de 2026, na campanha do terceiro lugar.

Alexia Putellas volta a conquistar a Bola de Ouro feminina

Vencedora do prêmio em 2021 e 2022, Alexia Putellas voltou a conquistar a Bola de Ouro. Após três anos consecutivos nas mãos de Aitana Bonmatí, o prêmio voltou para a craque espanhola depois de um ano especial pelo Barcelona. Recuperada de lesões, Putellas foi a grande protagonista do Barça, que conquistou o título espanhol e da Liga dos Campeões de futebol feminino.

"É um prazer estar aqui de novo. Obrigada a quem acreditou que eu merecia isso. Não sei o que dizer, são muitas coisas. Parabéns a todas as indicadas, todas as vencedoras. É tão incrível que tenha tantas jogadoras do Barcelona indicadas, depois da grande temporada que tivemos. Foi um verdadeiro prazer jogar com cada uma de vocês, vivemos momentos incríveis. Foi um orgulho ser capitã de vocês", disse Putellas.

Na temporada 2025/26, Alexia Putellas disputou 53 jogos, marcou 26 gols e deu 15 assistências. Após 14 anos, a craque espanhola se despediu do Barcelona e acertou com o London City Lionesses, da Inglaterra. Ela se despediu do clube catalão com mais de 500 partidas disputadas e 38 títulos conquistados. Além disso, ainda foi campeã da Liga das Nações com a seleção espanhola.

Alexia Putellas venceu a Bola de Ouro pela terceira vez na carreira Franck Fife / AFP

Brasil fica distante dos principais prêmios

Um dos países mais vitoriosos da história da Bola de Ouro, o Brasil ficou longe dos principais prêmios da cerimônia de 2026. No futebol masculino, Vini Jr ficou em 17º lugar e foi o melhor representante do país. Campeão inglês com o Arsenal, Gabriel Magalhães terminou em 21º, um pouco na frente de Marquinhos, campeão francês e europeu com o PSG, na 25ª colocação.

Já no futebol feminino, Lorena disputou dois prêmios, mas não venceu nenhum. A goleira do Kansas City Current, dos Estados Unidos, e da seleção brasileira, ficou em 28º lugar na disputa da Bola de Ouro, além de ter sido superada por Cata Coll, do Barcelona e da seleção da Espanha, no prêmio de melhor goleira da temporada 2025/26.

Por fim, o Flamengo concorreu ao prêmio de melhor clube do mundo, mas foi superado pelo Paris Saint-Germain. O clube francês conquistou o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões da Europa pelo segundo ano consecutivo e, com isso, confirmou o favoritismo. O Rubro-Negro também estava na disputa junto com Arsenal, da Inglaterra, Bayern de Munique, da Alemanha, e Bodo/Glimt, da Noruega.