Yamal vence o troféu KopaFoto: Franck Fife / AFP
Yamal vence prêmio de melhor jovem do mundo pela terceira vez consecutiva
Atacante do Barcelona também venceu a premiação em 2024 e 2025; Vicky López levou o troféu na categoria feminina pela segunda vez
Harry Kane é eleito o Bola de Ouro pela primeira vez na carreira
Craque inglês marcou 73 gols em 65 jogos na última temporada e superou Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona
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Atacante do Barcelona também venceu a premiação em 2024 e 2025; Vicky López levou o troféu na categoria feminina pela segunda vez
Lenda do tênis, Rafael Nadal disputará torneio em Las Vegas
Ex-tenista espanhol, que já conquistou 22 títulos de Grand Slam, voltará às quadras em fevereiro, para evento de exibição nos Estados Unidos
Martinelli passa por cirurgia no joelho esquerdo após sofrer lesão
Volante do Fluminense se lesionou no jogo de ida da semifinal da Libertadores e realizou o procedimento nesta segunda-feira (26)
Sem espaço no Fluminense, Alisson deve voltar ao São Paulo em 2027
Jogador, de 33 anos, chegou ao clube a pedido de Zubeldía, entrou em campo em 11 partidas e não agradou os torcedores com seu rendimento
Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Atlético-MG
Saúl, Danilo, Evertton Araújo e Anthony Valencia estão fora da partida desta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
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