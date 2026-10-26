Yamal vence o troféu Kopa - Foto: Franck Fife / AFP

Yamal vence o troféu KopaFoto: Franck Fife / AFP

Publicado 26/10/2026 18:56 | Atualizado 26/10/2026 20:03

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona , foi premiado nesta segunda-feira (26) com o Troféu Kopa, de melhor jogador com menos de 21 anos, durante a cerimônia da Bola de Ouro 2026, realizada em Londres. Além do espanhol, outros nomes como Cubarsí, Diomandé, Zaïre-Emery, Manzambi e Bouaddi estavam na disputa pela premiação.

Para o prodígio do Barcelona, campeão mundial com a Espanha e vencedor do Campeonato Espanhol com a equipe blaugrana, este é o terceiro Troféu Kopa, recebido das mãos do ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko. É a terceira vez consecutiva que Yamal conquista a premiação. Ele também havia sido eleito o melhor jovem do mundo em 2024 e 2025.

"Eu gostaria que (Pau) Cubarsí, meu companheiro de equipe, estivesse aqui. Ele teria merecido", declarou Yamal, referindo-se ao zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola.

O Troféu Kopa na categoria feminina foi para Vicky López, também jogadora do Barcelona e da seleção espanhola, que já havia conquistado o prêmio em 2025. O Barça, inclusive, foi o grande destaque da cerimônia, tanto no futebol masculino quanto no feminino.

"É um orgulho muito grande. Esse reconhecimento não seria possível sem minhas colegas no Barcelona e na seleção, que me fazem melhor a cada dia. Temos um timaço. No ano passado, fizemos uma temporada espetacular. Por isso, todas estão aqui indicadas aos prêmios, porque somos o melhor time do mundo", afirmou.

Temporada de Yamal

Yamal foi um dos destaques do Barcelona na temporada 2025/26. Pelo clube catalão, o atacante disputou 45 jogos e anotou 24 gols e 18 assistências. As boas atuações ajudaram a equipe espanhola a conquistar o Campeonato Espanhol, com 94 pontos. Yamal também terminou como líder de assistências da competição.

O atacante do Barcelona também esteve entre os convocados para disputar a Copa do Mundo pela Espanha. Na ocasião, disputou oito jogos e marcou um gol, tornando-se o oitavo jogador mais jovem a balançar as redes na história da competição. Além disso, a seleção conquistou o Mundial nesta edição, derrotando a Argentina por 1 a 0, com gol de Ferran Torres.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza