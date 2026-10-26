Bi da Liga dos Campeões, PSG ganhou prêmio pelo segundo ano seguido - Ina Fassbender / AFP

Bi da Liga dos Campeões, PSG ganhou prêmio pelo segundo ano seguidoIna Fassbender / AFP

Publicado 26/10/2026 20:23

O PSG, da França, foi eleito o melhor time do mundo na cerimônia da Bola de Ouro , promovida pela revista France Football, nesta segunda-feira (26). Entre o avassalador Bayern de Munique, o vice-campeão europeu Arsenal e o dominante norueguês Bodo/Glimt, o Flamengo figurou entre os indicados ao prêmio após temporada cheia de taças em 2025. Porém, pelo segundo ano seguido, o time francês levou a melhor.

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Na última temporada, 2025/26, o PSG faturou o bicampeonato da Liga dos Campeões, em cima do Arsenal, da Inglaterra. A conquista veio nos pênaltis, com um 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Zagueiro da seleção brasileira, Gabriel Magalhães foi o único a desperdiçar sua cobrança pelo lado dos ingleses na disputa.

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Além disso, o clube deu sequência à hegemonia no Campeonato Francês. Com este troféu, embalou pentacampeonato seguido e ampliou vantagem no topo do ranking de títulos da liga, somando 14, quatro a mais que o Saint-Étienne.

Sem contar, é claro, que em 2025/26 o PSG conquistou o Intercontinental em cima do próprio Flamengo. Na ocasião, também empatou em 1 a 1 com a equipe carioca, abrindo o placar com gol do geórgio Kvaratskhelia, e sofrendo igualdade com penalidade máxima de Jorginho. Após prorrogação em branco, o time de Paris contou com brilho do goleiro Safonov para faturar o título na disputa de pênaltis.

Flamengo viveu 2025 recheado de títulos

Indicado ao prêmio de melhor time do mundo da Bola de Ouro, o Flamengo fez jus à lembrança da revista France Football. Em 2025, o Rubro-Negro se tornou o primeiro tetracampeão da Libertadores, ao superar o Palmeiras na final, em Lima, no Peru, com gol heroico do zagueiro Danilo de cabeça.

Além disso, o Mais Querido conquistou seu nono título do Brasileirão, novamente deixando o Alviverde na segunda posição, vencendo os dois duelos de confronto direto. A corrida pelo título durou até a penúltima rodada, quando o time carioca venceu o Ceará, no Maracanã, e garantiu matematicamente o troféu.

No ano passado, o Rubro-Negro também ergueu a Supercopa do Brasil, em cima do Botafogo, no Mangueirão, em Belém. Sem contar a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, batendo o Fluminense na decisão. Já no fim do ano, o Flamengo faturou o Derby das Américas, contra o Cruz Azul, do México, e a Copa Challenger, sobre o Pyramids, do Egito, ambas fases preliminares do Intercontinental.