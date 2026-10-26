Melhor do mundo em 1997 e 2002, Ronaldo Fenômeno entregou prêmio ao inglês Harry KaneFranck Fife / AFP

A
Agência Estado
A cerimônia da Bola de Ouro 2026 aconteceu nesta segunda-feira (26), em evento promovido pela revista France Footbal e realizado no teatro London Palladium, na capital da Inglaterra. Os jogadores brasileiros indicados não venceram nenhuma das categorias e o país terminou sem conquistas pela terceira edição consecutiva.
Leia mais: Bola de Ouro: PSG bate Flamengo e vence prêmio de melhor time do mundo
Na principal disputa entre os homens, Vini Jr acabou na 17ª posição no prêmio de melhor jogador do mundo. Os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos completaram a lista de indicados do Brasil e ficaram, respectivamente, nas 21ª e 25ª colocações.
Esta é a primeira vez que o País fica fora do top-10 masculino desde 2021, quando Neymar foi o 16º colocado. O resultado também é o pior desde 2010, ocasião em que Maicon, então lateral da Inter de Milão, ficou em 17º.
No feminino, a única jogadora brasileira indicada foi a goleira Lorena, que atua no Kansas City Current, dos Estados Unidos. Ela finalizou na 28ª colocação empatada com Melvine Malard, do Manchester United, e Vivianne Miedema, do Manchester City.
Lorena também concorreu ao prêmio de melhor goleira do mundo. Ela acabou superada por Cata Coll, do Barcelona e da seleção espanhola, que conquistou três títulos nacionais e a Champions League Feminina.

Ausência de representantes em diversas categorias

Se Lorena representou o Brasil entre as melhores goleiras do mundo, a categoria ficou sem nenhum indicado do País no masculino. No ano passado, Alisson, que venceu o prêmio em 2019, ficou na segunda posição e só terminou atrás de Gianluigi Donnarumma.
Confira mais: Yamal vence prêmio de melhor jovem do mundo pela terceira vez consecutiva
Depois de ter Estêvão como quarto colocado em 2025, nenhum brasileiro foi escolhido para disputar o prêmio de melhor jovem talento do ano. Rodrygo (2018), Vini Jr (2019) e Sávio (2024) foram os únicos que já participaram da categoria nas edições anteriores e, coincidentemente, também ficaram em quarto lugar.
O Brasil também não teve nenhum técnico indicado ao prêmio de melhor atuando no futebol feminino. Arthur Elias, comandante da seleção brasileira, ficou na quarta posição no ano passado e na terceira em 2024, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

Última conquista brasileira

Um brasileiro venceu uma categoria da Bola de Ouro pela última vez em 2023. Na ocasião, Vini Jr levou o Prêmio Sócrates em função do seu combate ao racismo e do investimento na educação pública por meio do Instituto Vini Jr. Neste ano, o inglês Bukayo Saka recebeu a premiação.
Leia também: Bola de Ouro: Putellas é a melhor do mundo, e brasileira pega top-30
Antes disso, o último premiado foi Alisson, em 2019, como melhor goleiro do mundo. Na principal categoria, Ronaldo possui duas conquistas (1997 e 2002), enquanto Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007) têm um troféu cada.