Harry Kane não escondeu a felicidade por conquistar a Bola de Ouro 2026Franck Fife / AFP
“A briga entre Kane e Mbappé foi incrivelmente apertada. A diferença foi ainda menor do que a entre Rodri e Vini Jr em 2024, que foi de 41 pontos, e essa já era uma margem muito estreita. Mbappé liderou por um longo período, mas Kane acabou levando a melhor”, disse o jornalista.
“A disputa entre eles pelo primeiro lugar neste ano foi muito equilibrada”, complementou.
Ele também analisou por que a Espanha não teve um representante no topo mesmo depois de ganhar a Copa do Mundo de 2026: “Acho que houve uma divisão de votos entre Rodri e Lamine Yamal. Houve uma dispersão dos votos entre os espanhóis e, sobretudo, a Espanha se destacou como um conjunto. Por isso, foi difícil apontar uma atuação individual acima das demais”.
A primeira Bola de Ouro de Harry Kane
“Eu não tenho palavras. Primeiramente quero agradecer a todos, é um evento incrível. Ser aqui em Londres faz mais especial ainda. Obrigado a todos que votaram em mim, imagino que tenha sido difícil escolher o melhor. Parabéns a todos os indicados”, iniciou o jogador, ao receber o troféu.
“Meus colegas de time no Bayern de Munique, sem vocês seria impossível pelo jeito que vocês me empurram, treinando a cada semana. Muito obrigado. Ao Kompany (técnico do Bayern), que acho que está no hospital ainda. Se não fosse você, eu não estaria aqui”, complementou.
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