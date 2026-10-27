Harry Kane não escondeu a felicidade por conquistar a Bola de Ouro 2026Franck Fife / AFP

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Theo Faria
Editor-chefe da revista ‘France Football’, organizadora da Bola de Ouro, Vincent García revelou que a vitória de Harry Kane na categoria de melhor jogador do mundo foi muito acirrada. O principal concorrente do atacante do Bayern de Munique era Kylian Mbappé, do Real Madrid.
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“A briga entre Kane e Mbappé foi incrivelmente apertada. A diferença foi ainda menor do que a entre Rodri e Vini Jr em 2024, que foi de 41 pontos, e essa já era uma margem muito estreita. Mbappé liderou por um longo período, mas Kane acabou levando a melhor”, disse o jornalista.

“A disputa entre eles pelo primeiro lugar neste ano foi muito equilibrada”, complementou.

Ele também analisou por que a Espanha não teve um representante no topo mesmo depois de ganhar a Copa do Mundo de 2026: “Acho que houve uma divisão de votos entre Rodri e Lamine Yamal. Houve uma dispersão dos votos entre os espanhóis e, sobretudo, a Espanha se destacou como um conjunto. Por isso, foi difícil apontar uma atuação individual acima das demais”.
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A primeira Bola de Ouro de Harry Kane

Em 2025/26, Harry Kane fez 73 gols em 65 jogos, somando clube e seleção. Pelo Bayern de Munique, o atacante marcou 45 gols em 37 jogos e conquistou o título do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha. Já pela Inglaterra, acumulou seis gols na Copa do Mundo de 2026, na campanha do terceiro lugar.

“Eu não tenho palavras. Primeiramente quero agradecer a todos, é um evento incrível. Ser aqui em Londres faz mais especial ainda. Obrigado a todos que votaram em mim, imagino que tenha sido difícil escolher o melhor. Parabéns a todos os indicados”, iniciou o jogador, ao receber o troféu.

“Meus colegas de time no Bayern de Munique, sem vocês seria impossível pelo jeito que vocês me empurram, treinando a cada semana. Muito obrigado. Ao Kompany (técnico do Bayern), que acho que está no hospital ainda. Se não fosse você, eu não estaria aqui”, complementou.
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Mais uma boa temporada pela frente?

Harry Kane segue em alta neste começo de temporada no futebol europeu. Até aqui, o atacante soma dez gols e sete assistências em 12 jogos pelo Bayern de Munique, sendo 11 entre os titulares. O próximo compromisso será contra o Magdeburg, nesta quarta-feira (28), às 16h45 (de Brasília), na Allianz Arena, pela segunda rodada da Copa da Alemanha.