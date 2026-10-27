Harry Kane não escondeu a felicidade por conquistar a Bola de Ouro 2026 - Franck Fife / AFP

Harry Kane não escondeu a felicidade por conquistar a Bola de Ouro 2026Franck Fife / AFP

Publicado 27/10/2026 09:27 | Atualizado 27/10/2026 09:32

Editor-chefe da revista ‘France Football’, organizadora da Bola de Ouro, Vincent García revelou que a vitória de Harry Kane na categoria de melhor jogador do mundo foi muito acirrada. O principal concorrente do atacante do Bayern de Munique era Kylian Mbappé, do Real Madrid.

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“A briga entre Kane e Mbappé foi incrivelmente apertada. A diferença foi ainda menor do que a entre Rodri e Vini Jr em 2024, que foi de 41 pontos, e essa já era uma margem muito estreita. Mbappé liderou por um longo período, mas Kane acabou levando a melhor”, disse o jornalista.



“A disputa entre eles pelo primeiro lugar neste ano foi muito equilibrada”, complementou.



Ele também analisou por que a Espanha não teve um representante no topo mesmo depois de ganhar a Copa do Mundo de 2026: “Acho que houve uma divisão de votos entre Rodri e Lamine Yamal. Houve uma dispersão dos votos entre os espanhóis e, sobretudo, a Espanha se destacou como um conjunto. Por isso, foi difícil apontar uma atuação individual acima das demais”. “A briga entre Kane e Mbappé foi incrivelmente apertada. A diferença foi ainda menor do que a entre Rodri e Vini Jr em 2024, que foi de 41 pontos, e essa já era uma margem muito estreita. Mbappé liderou por um longo período, mas Kane acabou levando a melhor”, disse o jornalista.“A disputa entre eles pelo primeiro lugar neste ano foi muito equilibrada”, complementou.Ele também analisou por que a Espanha não teve um representante no topo mesmo depois de ganhar a Copa do Mundo de 2026: “Acho que houve uma divisão de votos entre Rodri e Lamine Yamal. Houve uma dispersão dos votos entre os espanhóis e, sobretudo, a Espanha se destacou como um conjunto. Por isso, foi difícil apontar uma atuação individual acima das demais”.

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A primeira Bola de Ouro de Harry Kane



Em 2025/26, Harry Kane fez 73 gols em 65 jogos, somando clube e seleção. Pelo Bayern de Munique, o atacante marcou 45 gols em 37 jogos e conquistou o título do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha. Já pela Inglaterra, acumulou seis gols na Copa do Mundo de 2026, na campanha do terceiro lugar.



“Eu não tenho palavras. Primeiramente quero agradecer a todos, é um evento incrível. Ser aqui em Londres faz mais especial ainda. Obrigado a todos que votaram em mim, imagino que tenha sido difícil escolher o melhor. Parabéns a todos os indicados”, iniciou o jogador, ao receber o troféu.



“Meus colegas de time no Bayern de Munique, sem vocês seria impossível pelo jeito que vocês me empurram, treinando a cada semana. Muito obrigado. Ao Kompany (técnico do Bayern), que acho que está no hospital ainda. Se não fosse você, eu não estaria aqui”, complementou.

Mais uma boa temporada pela frente?

Harry Kane segue em alta neste começo de temporada no futebol europeu. Até aqui, o atacante soma dez gols e sete assistências em 12 jogos pelo Bayern de Munique, sendo 11 entre os titulares. O próximo compromisso será contra o Magdeburg, nesta quarta-feira (28), às 16h45 (de Brasília), na Allianz Arena, pela segunda rodada da Copa da Alemanha.