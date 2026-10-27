Michael Carrick, atual técnico do Manchester UnitedDarren Staples / AFP

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Theo Faria
Michael Carrick ganhou um último suspiro da diretoria do Manchester United. Pressionado no cargo, o técnico seguirá à frente do elenco para o duelo com o Chelsea, que acontecerá no próximo sábado (31), às 9h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, pela nona rodada do Campeonato Inglês. As informações são da ‘BBC Sport’.
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O comandante teve o futuro colocado em cheque depois da derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, em Old Trafford, no domingo (25). Os mandatários do clube inglês se reuniram para avaliar uma possível demissão, mas optaram por dar mais uma chance ao treinador.

Alguns nomes chegaram a ser sondados para substituir Michael Carrick, como Julian Nagelsmann, Eddie Howe e Antonio Conte. Com sete pontos em oito jogos, os Red Devils ocupam a 16ª posição na tabela da competição nacional, na beira da zona de rebaixamento.
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Insatisfação de Bruno Fernandes

Recentemente, Bruno Fernandes não poupou críticas à postura do Manchester United na goleada sofrida por 4 a 1 para o Como, na terceira rodada da Liga dos Campeões. O capitão dos Red Devils mostrou ter ficado contrariado com a tática adotada por Michael Carrick.

“É uma decisão da comissão técnica não realizar uma pressão homem a homem. Às vezes deixam espaços tentando recuperar a bola, mas quando você dá muita posse de bola para esse tipo de time, eles ganham confiança”, disse o jogador.

“Isso é algo que precisa ser analisado pelo treinador e sua comissão, não por mim. Às vezes é preciso ser mais corajoso sob pressão, assumir o risco de pressionar e incomodar alto”, complementou.
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Manchester United vive jejum de vitórias

Sob o comando de Michael Carrick, o Manchester United não sabe o que é vencer desde o dia 10 de setembro, quando goleou o Sabah por 4 a 0, em Old Trafford, na rodada de abertura da Liga dos Campeões. De lá para cá, acumulou três empates e cinco derrotas.

. Manchester United 0x1 Manchester City (13/09) - 4ª rodada do Campeonato Inglês
. Manchester United 2x3 Brighton (16/09) - 3ª fase da Copa da Liga Inglesa
. Fulham 1x1 Manchester United (20/09) - 5ª rodada do Campeonato Inglês
. Manchester United 1x1 Tottenham (10/10) - 6ª rodada do Campeonato Inglês
. Atlético de Madrid 2x0 Manchester United (13/10) - 2ª rodada da Liga dos Campeões
. Leeds 1x1 Manchester United (18/10) - 7ª rodada do Campeonato Inglês
. Como 4x1 Manchester United (21/10) - 3ª rodada da Liga dos Campeões
. Manchester United 0x3 Bournemouth (25/10) - 8ª rodada do Campeonato Inglês