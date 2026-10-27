Michael Carrick, atual técnico do Manchester UnitedDarren Staples / AFP
O comandante teve o futuro colocado em cheque depois da derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, em Old Trafford, no domingo (25). Os mandatários do clube inglês se reuniram para avaliar uma possível demissão, mas optaram por dar mais uma chance ao treinador.
Alguns nomes chegaram a ser sondados para substituir Michael Carrick, como Julian Nagelsmann, Eddie Howe e Antonio Conte. Com sete pontos em oito jogos, os Red Devils ocupam a 16ª posição na tabela da competição nacional, na beira da zona de rebaixamento.
Insatisfação de Bruno Fernandes
“É uma decisão da comissão técnica não realizar uma pressão homem a homem. Às vezes deixam espaços tentando recuperar a bola, mas quando você dá muita posse de bola para esse tipo de time, eles ganham confiança”, disse o jogador.
“Isso é algo que precisa ser analisado pelo treinador e sua comissão, não por mim. Às vezes é preciso ser mais corajoso sob pressão, assumir o risco de pressionar e incomodar alto”, complementou.
Manchester United vive jejum de vitórias
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