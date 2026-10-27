Leonardo Jardim, do Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras - Gilvan de Souza / Flamengo e Fabio Menotti / Palmeiras

Leonardo Jardim, do Flamengo, e Abel Ferreira, do PalmeirasGilvan de Souza / Flamengo e Fabio Menotti / Palmeiras

Publicado 27/10/2026 13:16

Os técnicos Leonardo Jardim , do Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, estão sendo monitorados pelo Sporting, de Portugal. O clube europeu possui uma boa relação com ambos e pode fazer propostas em meio à crise pela qual o treinador do time, Rui Costa, atravessa. A informação é do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.

A relação entre Jardim e a torcida rubro-negra ficou estremecida após a eliminação na semifinal da Copa Libertadores para o Estudiantes. Internamente, a diretoria avalia o trabalho com críticas às recentes atuações da equipe.

Apesar disso, o Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro. Faltando seis rodadas para o fim da competição, a conquista do torneio pode ser essencial para a decisão de manter o treinador, que tem contrato com o clube até o fim de 2027.

No entanto, uma nova perda de título deve representar o fim da passagem de Jardim no Rubro-Negro, abrindo caminho para uma investida do Sporting. Além disso, o técnico mantém uma ótima relação com a presidência do time português.

Já o caso de Abel Ferreira é bem mais complicado para os europeus. O Palmeiras segue vivo nas três grandes competições: está disputando o título brasileiro ponto a ponto com o Flamengo, é finalista da Libertadores e semifinalista da Copa do Brasil. O treinador já fechou as portas e não ouvirá nenhuma proposta antes do fim do ano.

Abel também tem uma passagem pelo Sporting, onde comandou a categoria sub-19 e a equipe B, que disputa a segunda divisão portuguesa, entre os anos de 2012 e 2014.

Na corda bamba

O Sporting está na terceira colocação do Campeonato Português, com 18 pontos, nove abaixo do líder Porto, após nove rodadas. Já na Liga dos Campeões, a equipe tem duas vitórias e uma derrota em três partidas e ocupa a 12ª posição na primeira fase. Apesar disso, Rui Costa está ameaçado no cargo.

O time passa por uma sequência de duas derrotas, para o LASK, no torneio continental, e o Académico Viseu. Conforme a imprensa local, o presidente do clube, Federico Varandas, se encontrou com o técnico no treino desta segunda-feira (26) e deixou claro que novos deslizes não serão mais admitidos.

Recentemente, Rui Costa se manifestou sobre a série negativa de resultados. "É natural que exista um momento de maior intranquilidade, mas temos de lidar com isso. Acredito que os jogadores querem vencer e que querem muito disputar este troféu. A insatisfação é natural. Estamos a falar de uma equipa grande e quando não se ganha, isso se sente", disse.