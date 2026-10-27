Vanderlei Luxemburgo pode voltar ao Corinthians - Juan Mabrobata / AFP

Vanderlei Luxemburgo pode voltar ao CorinthiansJuan Mabrobata / AFP

Publicado 27/10/2026 13:43

Lutando contra o rebaixamento para a Série B, o Corinthians já se planeja para o ano que vem. O Alvinegro avalia a contratação de Vanderlei Luxemburgo, de 74 anos, para ser coordenador de futebol. A ideia é fortalecer o departamento e fazer a ligação entre diretoria e jogadores, sem alterar a estrutura atual do setor. Ele ficaria uma posição acima de Júlio César, que atualmente é gerente de futebol.

Luxemburgo está sem trabalhar desde 2023, quando dirigiu o próprio Corinthians. Ele tem uma história bastante importante no clube paulista. No total, foram três passagens pelo clube paulista. A principal aconteceu em 1998 quando ele foi campeão brasileiro e depois chegou à seleção brasileira. Em 2001, Luxa conquistou o Paulista pelo Alvinegro.

Como treinador, Vanderlei Luxemburgo também teve passagens vitoriosas por outros clubes brasileiros como Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Além disso, dirigiu três grandes clubes do Rio: Flamengo, Vasco e Fluminense. Foi considerado um dos maiores técnicos de todos os tempos.

O Corinthians vive situação desesperadora no Brasileiro. Atualmente, o Alvinegro está na zona de rebaixamento com 33 pontos, faltando apenas seis jogos para o fim da competição. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no site "Infobola", o clube paulista tem 63% de risco de disputar a Série B na próxima temporada.

Com risco maior que o Alvinegro apenas a Chapecoense e o Remo, que estão virtualmente rebaixados, e têm 99%. Depois do Corinthians, o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento, tem 57% de possibilidades. O Alvinegro está em 18º lugar e o Tricolor em 17º. Em situação também delicada, aparece o Internacional com 37% de possibilidades de queda. O Mirassol vem em seguida com 22%. O Vitória com 9%, o Coritiba com 7%, o Vasco com 4%, e o Botafogo com 3% correm risco menor.

Sob o comando do técnico Seedorf, o Corinthians irá enfrentar o Mirassol, nesta sexta-feira (30), em São Paulo, depois tem o clássico contra o Tricolor Paulista, no Morumbi, no próximo dia 4 (quarta-feira), e depois recebe o Botafogo, no próximo dia 18. Depois, sai para encarar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no próximo dia 22, recebe o Grêmio, no dia 29 de novembro, em duelo direto contra o Z-4, e encerra sua participação no Brasileiro contra o Remo, em Belém, no dia 2 de dezembro.