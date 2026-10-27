Ronaldinho em apresentação pelo Ravenna - Divulgação / Ravenna

Ronaldinho em apresentação pelo RavennaDivulgação / Ravenna

Publicado 27/10/2026 15:00

A volta de Ronaldinho Gaúcho aos gramados já provoca efeito antes mesmo da bola rolar. O Ravenna, clube da terceira divisão italiana, vive uma corrida por ingressos e credenciamento para a partida em que o ex-craque deve reaparecer. Pessoas de diversos países querem estar presentes no evento. O clube anunciou que o retorno será no dia 15 de novembro, contra o rival local Forlì.

O impacto de Ronaldinho no clube

Segundo a imprensa italiana, o Ravenna tem recebido pedidos de ingressos e credenciamentos de diferentes regiões. O clube possui cerca de 2.800 sócios com prioridade na compra, e a estimativa é que apenas 1.500 entradas sejam liberadas para a venda geral. As vendas ainda não começaram.



O espaço, aliás, é um limitador. O Estádio Bruno Benelli, casa do Ravenna, está em obras, com capacidade reduzida e setores interditados. Hoje, o estádio comporta 4.943 espectadores. Com a procura em alta e o número de lugares restrito, tudo indica que a demanda deve superar a oferta.





A movimentação em torno do jogo mostra o tamanho do fenômeno. Ronaldinho tem 46 anos e volta a jogar 11 anos depois de se aposentar. O Ravenna, fundado em 1913, tem história centenária, mas modesta, e disputa tradicionalmente as divisões inferiores do futebol italiano. Para um clube desse porte, receber pedidos de várias regiões é uma situação incomum.



O efeito também aparece fora da bilheteria. De acordo com a Gazzetta dello Sport, mais de mil torcedores renovaram seus ingressos para a temporada e mais de 3 mil camisas de Ronaldinho foram vendidas. O clube ainda planeja explorar a imagem do brasileiro em campanhas publicitárias, eventos e ações internacionais, para dar mais visibilidade à equipe e se aproximar de novos mercados.

Uma Nova Função

Ronaldinho não chega apenas como jogador. O dono do clube, Ignazio Cipriani, afirmou que o brasileiro se tornará acionista do Ravenna e que esse é o ponto central da operação. Cipriani assumiu o controle do clube em 2024. A ambição é levar o time de volta às principais divisões do futebol italiano.

Ainda restam dúvidas sobre o desempenho em campo. Não está claro se o ex-camisa 10 tem condições físicas de disputar um jogo competitivo aos 46 anos. Há, porém, uma meta simbólica: a expectativa de que ele tente marcar o que seria seu 300º gol na carreira. Vale lembrar que, em sua última passagem por um clube, em 2015, Ronaldinho ficou cerca de três meses no Fluminense e não marcou nenhum gol em nove jogos.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato