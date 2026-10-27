João Pedro é o artilheiro do Chelsea - DivulgaÃ§Ã£o / Chelsea

João Pedro é o artilheiro do ChelseaDivulgaÃ§Ã£o / Chelsea

Publicado 27/10/2026 14:45

ficará afastado por algumas semanas do Chelsea, conforme confirmou o técnico Xabi Alonso. João Pedro não deve estar à disposição da seleção brasileira na próxima Data Fifa, em novembro. O atacante do Chelsea sofreu uma lesão no dia 17 , conforme confirmou o técnico Xabi Alonso.

A previsão inicial de recuperação também coloca em dúvida a presença do brasileiro nos próximos compromissos do clube inglês antes da pausa para os jogos das seleções.



"Sim, ele sofreu uma lesão na coxa e ficará afastado por algumas semanas. Vamos ver quantas. Não queremos fazer previsões, mas ele não está pronto para os próximos jogos", avisou o técnico.



Nova ausência na seleção brasileira



Como a convocação de Carlo Ancelotti acontece na quinta-feira (29), a tendência é que João Pedro não seja chamado. E assim, ele perderá pela segunda vez seguidas os amistosos do Brasil.



Fora da Copa do Mundo, preterido na lista final por Neymar, o atacante Chelsea retornaria nos dois jogos contra a Austrália e o outro contra a Índia. Mas machucou um dos joelhos ao sofrer uma queda, em uma partida do Chelsea, em setembro, e por isso foi cortado.



Agora, não deve enfrentar Japão, em 14 de novembro, e Singapura, no dia 17.



Lesões atrapalham bom início de João Pedro



O atacante vem sendo um dos destaques do Chelsea neste início de temporada, mas não consegue uma sequência por causa de um novo problema físico. Ainda assim, marcou cinco gols e deu três assistências em sete partidas.



Na Premier League, João Pedro está entre os principais artilheiros, atrás de Haaland, do Manchester City, com nove gols, e Isak, do Liverpool, que marcou seis.



Por causa da lesão muscular, sofrida no confronto com o Everton, em 17 de outubro, o brasileiro já ficou fora na derrota por 2 a 0 para o Tottenham. Agora, ele perderá também o duelo do Chelsea de quarta-feira (28), contra o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa.



A tendência é que João Pedro também perca ao menos mais dois jogos pelo Campeonato Inglês: contra Manchester United, no sábado (31) e Sunderland, no dia 8. Depois, haverá a Data Fifa, e os Blues só retornam a campo em 21 de novembro, contra o Leeds.



"Ele é um jogador fundamental e sentiremos sua falta, mas temos que estar preparados para lidar com a lesão, sermos competitivos e tentar vencer os jogos com os jogadores que temos disponíveis, começando amanhã contra o Liverpool, em um jogo da Copa (da Liga Inglesa)", frisou. "Essa é a situação e estamos prontos para lutar por ela e provar que podemos apresentar um bom nível", disse Xabi Alonso.