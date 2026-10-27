João Pedro é o artilheiro do ChelseaDivulgaÃ§Ã£o / Chelsea
João Pedro desfalca Chelsea e deve ficar fora da Seleção
Técnico Xabi Alonso confirma que o atacante brasileiro ficará afastado por tempo indeterminado por causa de uma lesão muscular
Nova ausência na seleção brasileira
Lesões atrapalham bom início de João Pedro
'Falso 9', Freitas reforça ausência de reserva para Pedro no Flamengo
Jovem de 19 anos, contratado junto ao River Plate, é 'segundo atacante' na visão de Jardim e tem características diferentes das do titular
Verón avalia caso Rojo e crava Estudiantes na final: 'Não há risco'
Ídolo e presidente do clube argentino minimizou ação movida pelo Flamengo sobre a escalação, considerada irregular, do zagueiro na semifinal
Astros podem voltar à Suíça após uso de certificados falsos de Covid
Xhaka e Embolo, dois dos principais jogadores da seleção, apresentaram comprovantes forjados de vacinação e testes contra o vírus
Rizek critica demissão de Filipe Luís e questiona decisão do Flamengo
Jornalista chamou o trabalho de Filipe Luís de irretocável e afirmou que a saída foi motivada pelo ego da diretoria, não pelo desempenho.
Bruno Guimarães perde pênalti em eliminação do Arsenal na Inglaterra
Brasileiro, criticado por cobrança desperdiçada na Copa do Mundo, voltou a ser destaque negativo, agora pelo clube, na Copa da Liga
Flu recebe multa de R$133 mil por uso de sinalizadores na Libertadores
Reincidência de utilização de artefatos pirotécnicos dentro do estádio em competições Conmebol foi um dos agravantes para aumentar o valor
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