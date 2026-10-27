Renata Silveira e Luis Roberto em ensaio fotográfico para libertadores - Divulgação/Globo

Renata Silveira e Luis Roberto em ensaio fotográfico para libertadoresDivulgação/Globo

Publicado 27/10/2026 15:46

A dupla foi apresentada no Upfront Globo 2027, evento realizado no dia 14 de outubro, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, no qual a emissora mostrou seus projetos para o próximo ano. Ao lado de Ana Thaís Matos, Mari Spinelli e Luana Maluf, eles receberam o técnico da Seleção, Arthur Elias, e jogadoras do time. O troféu da competição, trazido da Itália, também foi apresentado.De acordo com a Folha, a divisão dos jogos do Brasil ainda não foi definida. Luís Roberto pode narrar todas as partidas da Seleção, mas Renata também pode assumir algumas delas. O desenho final dependerá do planejamento da emissora.Em número de jogos, a cobertura será ampla. Segundo o jornal, a Globo promete exibir 56 das 64 partidas ao vivo, e as demais em compactos. Além da TV aberta, a transmissão também chegará ao Sportv e à GE TV. A CazéTV, por sua vez, mostrará todos os jogos, o que deixa o torneio disponível em diferentes plataformas.Luís Roberto, que chegou à Globo em 2020, tornou-se o narrador número 1 da emissora após a saída de Galvão Bueno, depois da Copa de 2022. Renata, por sua vez, acumula experiência no futebol feminino e já narrou jogos da Libertadores feminina e da Liga dos Campeões feminina, além de ligas nacionais da Europa e da Liga Europa.A escolha de Renata tem peso simbólico. Ela é a primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo in loco e, na Copa de 2026, narrou jogos direto dos estádios nos Estados Unidos. Agora comandará, ao lado de Luís Roberto, a transmissão de um Mundial feminino disputado em casa.O interesse em torno do torneio também aparece nos números projetados pela Fifa, que estima uma receita recorde de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,4 bilhões) para a edição brasileira. Um diretor da entidade já afirmou que o grande objetivo é ter estádios cheios.A preparação já começou. A emissora iniciou a contagem regressiva para o torneio, com uma edição especial do Central da Copa e produções audiovisuais sobre o futebol feminino, entre elas um documentário sobre Marta. Disputada pela primeira vez no país, a Copa de 2027 deve ampliar a visibilidade da modalidade no Brasil, e a escala de transmissão faz parte desse movimento. O anúncio reforça a aposta e apoio da emissora no futebol feminino.