Cuellar rescindiu com o Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Cuellar rescindiu com o GrêmioLucas Uebel/Grêmio

Publicado 27/10/2026 18:34 | Atualizado 27/10/2026 19:03

O Grêmio sofreu três transfer bans da Fifa nas últimas duas semanas, sendo os dois mais recentes nesta segunda-feira (26), por causa de uma dívida referente à rescisão do colombiano Gustavo Cuéllar, atleta do Flamengo entre 2016 e 2019. A equipe já estava impedida de registrar novos jogadores e, até o momento, não houve nenhuma nova punição.

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Cuéllar deixou a equipe em fevereiro deste ano, após um acordo de rescisão ter sido realizado entre as partes. A primeira dívida com o jogador se refere a salários atrasados que não foram pagos até o momento, enquanto a segunda diz respeito a valores a serem pagos pelo rompimento do contrato. De acordo com o "ge", os valores que estão em débito podem chegar a até R$ 15 milhões.

O colombiano havia chegado no começo de 2025, após o Grêmio vencer concorrência de outros clubes brasileiros, como o Fluminense, para contratá-lo. Cuéllar assinou de graça, por duas temporadas, depois de rescindir com o clube saudita Al-Shabab. Contudo, ele entrou em campo apenas em 29 oportunidades e nunca conseguiu se consolidar na equipe titular por conta de suas lesões recorrentes no período.

Sanção anterior

O outro transfer ban que o Grêmio havia sofrido era referente ao meia-atacante Miguel Monsalve. Em 2024, o clube contratou o atleta por algo em torno de 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 12,8 milhões na época), de forma parcelada. Em meio à situação financeira delicada, os gaúchos não pagaram uma parcela próxima a R$ 2 milhões. Assim, sofreram o primeiro transfer ban, no dia 9 de setembro, e foram impossibilitados de contratar novos jogadores até quitar as pendências.

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A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão criado pela CBF para aplicar as regras do fair play financeiro do futebol brasileiro, já havia feito um bloqueio preventivo ao Tricolor Gaúcho em agosto, mas este não o impedia de registrar novos jogadores. Contudo, a agência estipulou uma data limite para o clube quitar suas dívidas, caso contrário, poderá pagar uma multa de R$ 100 mil.

Situação atual do clube

Além da atual crise financeira fora dos gramados, o Grêmio ocupa a 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento é o grande rival, Internacional, com apenas um ponto à frente.

A próxima partida da equipe será válida pela 33ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico Paranaense. O jogo será às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.



*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo