Cuellar rescindiu com o GrêmioLucas Uebel/Grêmio
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Tricolor Gaúcho está devendo ao volante Gustavo Cuéllar, que deixou a equipe em fevereiro deste ano, após rescisão contratual
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Glorioso tem apenas três vitórias em 13 jogos no segundo turno e está cinco pontos acima da zona de rebaixamento do Brasileirão
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