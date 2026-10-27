Luto - Reprodução

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Publicado 27/10/2026 16:46

O ex-volante Émerson Leal, que defendeu o Grêmio no início dos anos 2000, morreu aos 46 anos, segundo informou o ge. Natural de Esteio, no Rio Grande do Sul, ele estava internado em estado grave na UTI do Hospital São Camilo, na cidade, desde que sofreu um infarto no dia 20 de outubro.

Émerson Leal, Ex-jogador do Grêmio Reprodução

O mal-estar aconteceu na terça-feira, durante uma partida de futebol. De acordo com o relato de um amigo, Émerson jogou cerca de 20 minutos de uma partida amadora da qual costumava participar e começou a passar mal na quadra. Ele recebeu os primeiros socorros de um médico que estava no local e foi levado ao hospital, onde ficou na UTI até falecer. O mesmo relato afirmou que o Samu demorou cerca de 20 minutos para chegar, e o amigo do ex-jogador classificou a situação como grave

Segundo apuração do UOL, Émerson já havia sentido dores no peito no sábado anterior, dia 17, quando jogou futebol. Naquela ocasião, o ex-volante ficou deitado cerca de 15 minutos no vestiário e achou que o mal-estar era resultado de pressão alta. Essa informação também partiu do relato do amigo do ex-jogador.

Trajetória no futebol

Émerson nasceu em Esteio em 3 de julho de 1980 e fez sua formação no Grêmio, clube que o revelou para o futebol profissional em 1999. A partir dali, passou a integrar o elenco do Tricolor e permaneceu no clube até 2004.



O principal título da passagem pelo Grêmio veio em 2001, quando ele fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil. Segundo o site O Gol, o volante disputou 108 partidas e marcou cinco gols com a camisa gremista.



Em 2004, ele passou pelo Sport e, em novembro daquele ano, voltou ao Grêmio. O retorno, porém, durou pouco: o departamento médico do clube detectou uma alteração cardíaca, e o jogador foi afastado dos trabalhos. Naquele momento, Émerson tinha 24 anos e vivia o começo da carreira como profissional.



Ele só voltou a jogar em 2007, depois de ser liberado pelos médicos do Grêmio. A liberação, no entanto, não significou a permanência no Tricolor. Na retomada da carreira, o volante seguiu para o Juventude, e depois defendeu Novo Hamburgo, Madureira, América-RN, Canoas e Novo Horizonte.



Os problemas cardíacos marcaram a carreira de Émerson desde cedo. O afastamento em 2004 interrompeu a trajetória no Grêmio, e a internação em outubro de 2026, após o infarto durante o jogo, aconteceu antes da morte do ex-jogador.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato