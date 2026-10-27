Clássico espanhol terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1 - Foto: Lluis Gene / AFP

Clássico espanhol terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1Foto: Lluis Gene / AFP

Publicado 27/10/2026 17:26

Barcelona e Real Madrid no clássico disputado no último domingo (25), entre eles uma agressão ao meio-campista merengue Eduardo Camavinga. A LaLiga denunciou insultos e comportamentos violentos de torcedores deno clássico disputado no último domingo (25), entre eles uma agressão ao meio-campista merengue Eduardo Camavinga.

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Em seu habitual relatório de denúncia à Comissão Antiviolência, divulgado nesta terça-feira (27), a organizadora do Campeonato Espanhol listou 17 incidentes ocorridos durante a partida, vencida pelo Real por 2 a 1, no Camp Nou.



O documento, enviado também ao Comitê de Competição, órgão disciplinar da Federação Espanhola, denuncia dez ações protagonizadas por torcedores do Barça e sete por torcedores madridistas.



A LaLiga destaca, em particular, o arremesso de "garrafas, latas, isqueiros e um dispositivo de vaporização (vape)" contra os jogadores do Real Madrid na comemoração do segundo gol da equipe.



O órgão também destaca que um torcedor do Barcelona "atingiu com uma bandeira" Camavinga após Kylian Mbappé marcar o gol que garantiu a vitória merengue.



A LaLiga informou que o autor da agressão foi identificado e será proibido de entrar em estádios, independentemente de eventuais "medidas policiais" que possam ser tomadas contra ele.



Os demais incidentes consistem em cânticos e insultos proferidos pelos torcedores de ambas as equipes durante a partida. Em seu habitual relatório de denúncia à Comissão Antiviolência, divulgado nesta terça-feira (27), a organizadora do Campeonato Espanhol listou 17 incidentes ocorridos durante a partida, vencida pelo Real por 2 a 1, no Camp Nou.O documento, enviado também ao Comitê de Competição, órgão disciplinar da Federação Espanhola, denuncia dez ações protagonizadas por torcedores do Barça e sete por torcedores madridistas.A LaLiga destaca, em particular, o arremesso de "garrafas, latas, isqueiros e um dispositivo de vaporização (vape)" contra os jogadores do Real Madrid na comemoração do segundo gol da equipe.O órgão também destaca que um torcedor do Barcelona "atingiu com uma bandeira" Camavinga após Kylian Mbappé marcar o gol que garantiu a vitória merengue.A LaLiga informou que o autor da agressão foi identificado e será proibido de entrar em estádios, independentemente de eventuais "medidas policiais" que possam ser tomadas contra ele.Os demais incidentes consistem em cânticos e insultos proferidos pelos torcedores de ambas as equipes durante a partida.

Como foi o duelo entre Real Madrid e Barcelona?

Real Madrid venceu o Barcelona em pleno Camp Nou e encurtou a distância para o rival no Campeonato Espanhol. O francês abriu o placar no fim do primeiro tempo, e Raphinha apareceu para empatar depois do intervalo. Porém, o camisa 10 madridista voltou a brilhar, desta vez aos 42 minutos da etapa final, ao anotar o gol da vitória.

O Real saiu à frente no placar. Aos 41 minutos da primeira etapa, Mbappé aproveitou rebote de Gerard Martín após cruzamento pela esquerda de Diomande. O atacante francês vinha na corrida, de frente para o gol, e bloqueou o corte do zagueiro do Barcelona. A bola entrou no canto direito de Joan Garcia.

No segundo tempo, o Barcelona buscou o empate. Aos 16, após cobrança rápida de escanteio, Pedri achou Raphinha livre na área. O artilheiro de La Liga dominou com a perna direita e bateu de esquerda, cruzado, para deixar tudo igual na partida. O brasileiro, que fazia uma partida discreta até então, chegou ao 13º gol no campeonato.

Aos 40, Raphinha deu lugar a Gabriel Jesus, mas quem brilhou foi Mbappé, que apareceu na área para apenas tocar para o gol após grande jogada de Camavinga pela direita e garantir a vitória para o Real Madrid.

O resultado foi essencial para que o Real Madrid encostasse no Barcelona na tabela da competição nacional. Neste momento, o time merengue soma 24 pontos, na terceira posição. A equipe catalã tem 27, em primeiro. Quem aparece em segundo é o Atlético de Madrid, com 25.