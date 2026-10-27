A LaLiga denunciou insultos e comportamentos violentos de torcedores de Barcelona e Real Madridno clássico disputado no último domingo (25), entre eles uma agressão ao meio-campista merengue Eduardo Camavinga.
Em seu habitual relatório de denúncia à Comissão Antiviolência, divulgado nesta terça-feira (27), a organizadora do Campeonato Espanhol listou 17 incidentes ocorridos durante a partida, vencida pelo Real por 2 a 1, no Camp Nou.
O documento, enviado também ao Comitê de Competição, órgão disciplinar da Federação Espanhola, denuncia dez ações protagonizadas por torcedores do Barça e sete por torcedores madridistas.
A LaLiga destaca, em particular, o arremesso de "garrafas, latas, isqueiros e um dispositivo de vaporização (vape)" contra os jogadores do Real Madrid na comemoração do segundo gol da equipe.
O órgão também destaca que um torcedor do Barcelona "atingiu com uma bandeira" Camavinga após Kylian Mbappé marcar o gol que garantiu a vitória merengue.
A LaLiga informou que o autor da agressão foi identificado e será proibido de entrar em estádios, independentemente de eventuais "medidas policiais" que possam ser tomadas contra ele.
Os demais incidentes consistem em cânticos e insultos proferidos pelos torcedores de ambas as equipes durante a partida.
Como foi o duelo entre Real Madrid e Barcelona?
Real Madrid venceu o Barcelona em pleno Camp Nou e encurtou a distância para o rival no Campeonato Espanhol. O francês abriu o placar no fim do primeiro tempo, e Raphinha apareceu para empatar depois do intervalo. Porém, o camisa 10 madridista voltou a brilhar, desta vez aos 42 minutos da etapa final, ao anotar o gol da vitória.
O Real saiu à frente no placar. Aos 41 minutos da primeira etapa, Mbappé aproveitou rebote de Gerard Martín após cruzamento pela esquerda de Diomande. O atacante francês vinha na corrida, de frente para o gol, e bloqueou o corte do zagueiro do Barcelona. A bola entrou no canto direito de Joan Garcia.
No segundo tempo, o Barcelona buscou o empate. Aos 16, após cobrança rápida de escanteio, Pedri achou Raphinha livre na área. O artilheiro de La Liga dominou com a perna direita e bateu de esquerda, cruzado, para deixar tudo igual na partida. O brasileiro, que fazia uma partida discreta até então, chegou ao 13º gol no campeonato.
Aos 40, Raphinha deu lugar a Gabriel Jesus, mas quem brilhou foi Mbappé, que apareceu na área para apenas tocar para o gol após grande jogada de Camavinga pela direita e garantir a vitória para o Real Madrid.
O resultado foi essencial para que o Real Madrid encostasse no Barcelona na tabela da competição nacional. Neste momento, o time merengue soma 24 pontos, na terceira posição. A equipe catalã tem 27, em primeiro. Quem aparece em segundo é o Atlético de Madrid, com 25.
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