Luiz Henrique é jogador do ZenitDivulgação/Zenit

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João André Pombo
Revelado pelo Fluminense e ídolo do Botafogo, Luiz Henrique voltou a ser protagonista na vitória do Zenit por 2 a 0 sobre o Dynamo Makhachkala e se isolou como líder absoluto do Campeonato Russo. Até o momento, ele foi titular em todos os jogos e é o quarto jogador com mais participações em gols pela equipe na liga nacional.
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A partida, inclusive, serviu como um bom exemplo para o camisa 11 demonstrar toda a sua polivalência ofensiva, visto que ele começou atuando pelo lado esquerdo do ataque e terminou a partida no lado oposto, mantendo o mesmo patamar de entrega.
O triunfo deixou o Zenit na liderança ao fim da 12ª rodada, com 27 pontos, abrindo uma vantagem de dois pontos para o segundo colocado, Dínamo Moscou, que tropeçou na última rodada, perdendo por 3 a 1 para o Akron Togliatti.

Expectativas para o restante da temporada

O ídolo do Botafogo demonstra, na Rússia, seu estilo de jogo inconfundível, que marcou o futebol brasileiro no ano de 2024, quando conquistou a Libertadores e o Brasileirão, e também em suas atuações pela Seleção Brasileira. Nesta temporada, ele é o segundo melhor driblador da liga, com 23 ações certas, e também está entre os três melhores no quesito de duelos individuais vencidos (50).
Além dos objetivos com o clube, o atacante mantém a Seleção Brasileira entre suas principais metas. Depois de já ter representado o país e disputado a Copa do Mundo de 2026, Luiz Henrique vive a expectativa de voltar a ser convocado e conquistar novas oportunidades com a Amarelinha, após não ter sido chamado na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo.
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Há um recorte estatístico muito relevante desde que Luiz Henrique estreou pela Seleção Brasileira, em setembro de 2024, em que é demonstrada a capacidade de contribuição do atacante quando acionado ao longo das partidas. Considerando apenas os jogadores que saíram do banco de reservas no período, o brasileiro soma cinco participações em gols, sendo dois gols e três assistências, em 16 partidas, aparecendo como líder isolado.
Junto do ponta-esquerda, nomes como Igor Thiago, Lucas Paquetá e Endrick também atuaram após sair do banco de reservas com a camisa da Seleção, mas, no caso deles, apenas três participações foram contabilizadas.

Data da convocação

Carlo Ancelotti anunciará a lista para os últimos amistosos do Brasil neste ano no dia 29 de outubro. A cerimônia será na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília), e definirá o grupo para os amistosos contra Japão e Singapura.