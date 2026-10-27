Luiz Henrique é jogador do ZenitDivulgação/Zenit
Ex-Botafogo se destaca como protagonista no Zenit e almeja convocação
Atacante, de 25 anos, está em busca de retornar a vestir a camisa da seleção brasileira, após ficar de fora da última convocação
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Vasco treina no Nilton Santos para se adaptar a gramado sintético
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Ex-jogador do Grêmio morre aos 46 anos após complicações de infarto
Ex-atleta revelado pelo clube estava internado em estado grave desde o dia 20, depois de passar mal durante jogo de futebol
Craque do PSG passa por cirurgia bem-sucedida no joelho
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