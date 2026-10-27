Luiz Henrique é jogador do Zenit - Divulgação/Zenit

Luiz Henrique é jogador do ZenitDivulgação/Zenit

Publicado 27/10/2026 17:40

Revelado pelo Fluminense e ídolo do Botafogo , Luiz Henrique voltou a ser protagonista na vitória do Zenit por 2 a 0 sobre o Dynamo Makhachkala e se isolou como líder absoluto do Campeonato Russo. Até o momento, ele foi titular em todos os jogos e é o quarto jogador com mais participações em gols pela equipe na liga nacional.

A partida, inclusive, serviu como um bom exemplo para o camisa 11 demonstrar toda a sua polivalência ofensiva, visto que ele começou atuando pelo lado esquerdo do ataque e terminou a partida no lado oposto, mantendo o mesmo patamar de entrega.

O triunfo deixou o Zenit na liderança ao fim da 12ª rodada, com 27 pontos, abrindo uma vantagem de dois pontos para o segundo colocado, Dínamo Moscou, que tropeçou na última rodada, perdendo por 3 a 1 para o Akron Togliatti.

Expectativas para o restante da temporada

O ídolo do Botafogo demonstra, na Rússia, seu estilo de jogo inconfundível, que marcou o futebol brasileiro no ano de 2024, quando conquistou a Libertadores e o Brasileirão, e também em suas atuações pela Seleção Brasileira. Nesta temporada, ele é o segundo melhor driblador da liga, com 23 ações certas, e também está entre os três melhores no quesito de duelos individuais vencidos (50).

Além dos objetivos com o clube, o atacante mantém a Seleção Brasileira entre suas principais metas. Depois de já ter representado o país e disputado a Copa do Mundo de 2026, Luiz Henrique vive a expectativa de voltar a ser convocado e conquistar novas oportunidades com a Amarelinha, após não ter sido chamado na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo.

Há um recorte estatístico muito relevante desde que Luiz Henrique estreou pela Seleção Brasileira, em setembro de 2024, em que é demonstrada a capacidade de contribuição do atacante quando acionado ao longo das partidas. Considerando apenas os jogadores que saíram do banco de reservas no período, o brasileiro soma cinco participações em gols, sendo dois gols e três assistências, em 16 partidas, aparecendo como líder isolado.

Junto do ponta-esquerda, nomes como Igor Thiago, Lucas Paquetá e Endrick também atuaram após sair do banco de reservas com a camisa da Seleção, mas, no caso deles, apenas três participações foram contabilizadas.

Data da convocação

Carlo Ancelotti anunciará a lista para os últimos amistosos do Brasil neste ano no dia 29 de outubro. A cerimônia será na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília), e definirá o grupo para os amistosos contra Japão e Singapura.