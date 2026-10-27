Fernando Seabra no Couto Pereira - Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press

Fernando Seabra no Couto PereiraGeraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press

Publicado 27/10/2026 18:29

Campeonato Brasileiro. A decisão ocorre em meio à sequência negativa da equipe, que chegou a sete partidas consecutivas sem vitória na competição. O Coritiba anunciou nesta terça-feira (27) a demissão do técnico Fernando Seabra, um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no Couto Pereira, pela 32ª rodada do. A decisão ocorre em meio à sequência negativa da equipe, que chegou a sete partidas consecutivas sem vitória na competição.

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Demissão do Técnico em momento crucial



Em comunicado oficial, o clube agradeceu ao treinador e aos integrantes de sua comissão técnica pelo profissionalismo, dedicação e compromisso durante a passagem pelo time. O Coritiba também destacou o respeito e a relação construída com os profissionais e desejou sucesso a todos na sequência de suas carreiras.

A derrota para o Grêmio aumentou a pressão sobre o trabalho de Seabra. O gol da equipe gaúcha saiu aos 46 minutos do segundo tempo, quando Martin Braithwaite completou de cabeça após cruzamento de Amuzu. O resultado teve peso para os dois lados: o Grêmio ganhou fôlego na luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Coxa voltou a se preocupar com a parte de baixo da tabela.



Com 39 pontos, o Coritiba ocupa a 12ª colocação, mas está apenas cinco pontos à frente do Grêmio, primeiro time do Z-4. A sequência sem triunfos e a aproximação dos concorrentes transformaram a reta final do campeonato em um período de atenção máxima para o clube paranaense.

A equipe vinha tentando interromper a queda de rendimento, mas não conseguiu transformar oportunidades em resultados. Contra o Grêmio, o duelo teve momentos de equilíbrio e chances para os dois times, com os goleiros sendo importantes para manter o placar zerado até os minutos finais. O gol sofrido perto do apito final selou mais um resultado frustrante para o Coritiba.

Planos para o final de temporada



A partir de agora, a comissão técnica permanente do clube dará continuidade aos trabalhos da equipe profissional. A mudança ocorre com pouco tempo para preparação antes do próximo compromisso, justamente quando cada ponto pode ser decisivo para definir a permanência na Série A.

O próximo desafio será contra o Vitória, no sábado (31), novamente no Couto Pereira. O duelo ganha importância diante da situação na tabela e da necessidade de reação. Para o Coritiba, o objetivo imediato é voltar a pontuar e afastar o risco de aproximação ainda maior da zona de rebaixamento.

A saída de Seabra encerra um ciclo em um momento delicado da temporada. Com poucas rodadas restantes, o clube terá de buscar respostas rápidas dentro de campo e recuperar a confiança para evitar que a sequência negativa comprometa sua permanência na elite do futebol brasileiro.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de João Vitor Cravo

