Jay-Z durante participação em show - Instagram/Roc Nation

Jay-Z durante participação em showInstagram/Roc Nation

Publicado 27/10/2026 19:04

A organização da NFL selecionou o rapper e compositor Jay-Z para ser a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2027, a final da liga de futebol americano dos Estados Unidos. O artista é um dos integrantes da produção do espetáculo e da seleção dos cantores principais que participam do evento.

O cantor norte-americano entrou na função de produtor do show do intervalo do Super Bowl quando a Roc Nation, empresa fundada por ele, firmou uma parceria de cinco anos com a NFL, em 2019, avaliada em 25 milhões de dólares (cerca de R$ 98,75 milhões). Nesse período, apresentações icônicas de artistas como Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Snoop Dogg, Rihanna e muitos outros ocorreram.

Em decorrência do sucesso e da repercussão dos shows, no ano de 2024, a NFL e a empresa assinaram uma extensão da parceria, mas sem divulgar os valores ou o tempo que foi acordado.

Agora, o fundador da empresa optou por sair dos bastidores e se tornar o grande protagonista do evento, prometendo um show inédito na história da NFL. O anúncio foi feito na vitória do Dallas Cowboys sobre o Philadelphia Eagles por 38 a 21, nesta última segunda-feira (26).

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Contudo, a repercussão entre os fãs não foi muito positiva, com alguns acusando o artista de ter sido selecionado apenas por fazer parte da empresa que produz o evento.

"Esse com certeza vai ser o show do intervalo menos assistido de todos os tempos. Beira à loucura essa escolha", afirmou um fã por meio do 'X', o antigo Twitter. Outro foi além: "Engraçado a Roc Nation selecionando o Jay-Z, que nem no próprio auge tinha popularidade para fazer um show do intervalo de um evento como um Super Bowl, para o próximo espetáculo", disse, questionando a escolha da empresa organizadora.

Último show do intervalo

Outro fator que pode ter atrapalhado a recepção do público ao anúncio eram os grandes nomes que estavam sendo especulados, como os de Miley Cyrus e Justin Bieber, para a apresentação de 2027.

Além disso, a apresentação de 2025 elevou todas as expectativas para este ano por conta de Bad Bunny, que fez um show marcado por polêmicas, manifestações políticas e recordes históricos de audiência.

Ao som de músicas autorais do cantor porto-riquenho, a apresentação trazia um enredo focado na cultura latino-americana, nos hábitos e no cidadão comum desses lugares, com diversos elementos que remetiam ao cotidiano. Mas também deu destaque aos imigrantes que tentam recomeçar suas vidas se mudando de forma legal ou ilegal para os Estados Unidos.

De acordo com a própria Roc Nation, esse show teve 4,157 bilhões de visualizações no mundo nas primeiras 24 horas, somando transmissões nos EUA e no exterior, YouTube e plataformas digitais. Dentro dos Estados Unidos, foi o quarto show mais assistido da história do Super Bowl, com média de 128,2 milhões de espectadores.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Gabriel Salotti