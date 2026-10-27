Relembre craques que voltaram a jogar depois da aposentadoria
Por João Vitor Cravo
Ronaldinho Gaúcho havia se aposentado em 2015, jogando pelo Fluminense, mas anunciou retorno aos gramados em 2026, para defender o Ravenna, da Itália, aos 46 anos. Reestreia será no dia 15 de novembro
Reprodução/X @LARGOESPN
Colunista do O DIA, Romário se aposentou em 2008, atuando pelo Vasco. Porém, decidiu voltar aos gramados pelo América em duas oportunidades: 2009 e 2024. Na primeira, jogou uma vez. Na segunda, não atuou
Reprodução / America Football Club
Pelé foi outro a resgatar as chuteiras penduradas. Após parar pelo Santos em 1974, o Rei voltou aos gramados entre 1975 e 1977, no New York Cosmos, dos EUA, e inclusive venceu o campeonato local no último ano
Divulgação / New York Cosmos
Maradona parou em 1994, após ser suspenso por doping. Porém, depois de assumir o Racing como técnico, o camisa 10 voltou a jogar pelo Boca Juniors em setembro de 1995. Sua 'última dança' em La Bombonera foi em 1997
Kim Jae-Hwan / AFP
Roberto Carlos, lateral do Penta, se aposentou em 2012, pelo Anzhi, da Rússia, mas voltou a jogar por curto período em 2015, no Delhi Dynamos, da Índia. Na época, a liga tinha Zico como treinador e outros brasileiros em campo
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Rivaldo, camisa 10 de 2002, anunciou fim da carreira em 2014, mas voltou ao Mogi Mirim-SP, clube que era presidente, em 2015. A passagem durou apenas quatro jogos, mas o permitiu jogar com o filho, Rivaldinho
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Arjen Robben, lenda holandesa do Bayern de Munique, se aposentou em 2019. Depois, em 2020, anunciou retorno ao Groningen, time que o revelou na Holanda, por uma temporada. Porém, com lesões, atuou em apenas sete jogos