O jogador de 19 anos ficou em terceiro na votação, atrás na votação de Kane e do francês Kylian Mbappé.
"Sem pressa, com motivação e com a tranquilidade de que algum dia chegará o meu momento", continuou o atacante do Barcelona.
"Parabéns aos vencedores. Meu foco volta a estar no que é importante: fazer com que o Barcelona volte a vencer", concluiu Yamal, que recebeu pela terceira vez o Troféu Kopa de melhor jovem.
Premio de melhor jovem do mundo
O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, foi premiado nesta segunda-feira (26) com o Troféu Kopa, de melhor jogador com menos de 21 anos, durante a cerimônia da Bola de Ouro 2026, realizada em Londres. Além do espanhol, outros nomes como Cubarsí, Diomandé, Zaïre-Emery, Manzambi e Bouaddi estavam na disputa pela premiação.
Para o prodígio do Barcelona, campeão mundial com a Espanha e vencedor do Campeonato Espanhol com a equipe blaugrana, este é o terceiro Troféu Kopa, recebido das mãos do ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko. Ele também havia sido eleito o melhor jovem do mundo em 2024 e 2025.
"Eu gostaria que (Pau) Cubarsí, meu companheiro de equipe, estivesse aqui. Ele teria merecido", declarou Yamal, referindo-se ao zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola.
Temporada de Yamal
Yamal foi um dos destaques do Barcelona na temporada 2025/26. Pelo clube catalão, o atacante disputou 45 jogos e anotou 24 gols e 18 assistências. As boas atuações ajudaram a equipe espanhola a conquistar o Campeonato Espanhol, com 94 pontos. Yamal também terminou como líder de assistências da competição.
O atacante do Barcelona também esteve entre os convocados para disputar a Copa do Mundo pela Espanha. Na ocasião, disputou oito jogos e marcou um gol, tornando-se o oitavo jogador mais jovem a balançar as redes na história da competição. Além disso, a seleção conquistou o Mundial nesta edição, derrotando a Argentina por 1 a 0, com gol de Ferran Torres.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti
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