Yamal vence o troféu Kopa - Foto: Franck Fife / AFP

Yamal vence o troféu KopaFoto: Franck Fife / AFP

Publicado 27/10/2026 19:14

Lamine Yamal afirmou nesta terça-feira (27) que seu momento de ganhar a Bola de Ouro chegará "algum dia".



"As coisas boas levam tempo, confio no caminho que estou construindo", afirmou Yamal em sua conta no Instagram, um dia depois da entrega do prêmio ao atacante inglês Harry Kane. O jovem astro espanholafirmou nesta terça-feira (27) que seu momento de ganhar a Bola de Ouro chegará "algum dia"."As coisas boas levam tempo, confio no caminho que estou construindo", afirmou Yamal em sua conta no Instagram, um dia depois da entrega do prêmio ao atacante inglês Harry Kane.

Leia mais: Entenda por que o Fluminense não tem unanimidade sobre seu maior ídolo



O jogador de 19 anos ficou em terceiro na votação, atrás na votação de Kane e do francês Kylian Mbappé.



"Sem pressa, com motivação e com a tranquilidade de que algum dia chegará o meu momento", continuou o atacante do Barcelona.



"Parabéns aos vencedores. Meu foco volta a estar no que é importante: fazer com que o Barcelona volte a vencer", concluiu Yamal, que recebeu pela terceira vez o Troféu Kopa de melhor jovem. O jogador de 19 anos ficou em terceiro na votação, atrás na votação de Kane e do francês Kylian Mbappé."Sem pressa, com motivação e com a tranquilidade de que algum dia chegará o meu momento", continuou o atacante do Barcelona."Parabéns aos vencedores. Meu foco volta a estar no que é importante: fazer com que o Barcelona volte a vencer", concluiu Yamal, que recebeu pela terceira vez o Troféu Kopa de melhor jovem.

Premio de melhor jovem do mundo

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, foi premiado nesta segunda-feira (26) com o Troféu Kopa, de melhor jogador com menos de 21 anos, durante a cerimônia da Bola de Ouro 2026, realizada em Londres. Além do espanhol, outros nomes como Cubarsí, Diomandé, Zaïre-Emery, Manzambi e Bouaddi estavam na disputa pela premiação.

Para o prodígio do Barcelona, campeão mundial com a Espanha e vencedor do Campeonato Espanhol com a equipe blaugrana, este é o terceiro Troféu Kopa, recebido das mãos do ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko. Ele também havia sido eleito o melhor jovem do mundo em 2024 e 2025.

"Eu gostaria que (Pau) Cubarsí, meu companheiro de equipe, estivesse aqui. Ele teria merecido", declarou Yamal, referindo-se ao zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola.

Temporada de Yamal

Yamal foi um dos destaques do Barcelona na temporada 2025/26. Pelo clube catalão, o atacante disputou 45 jogos e anotou 24 gols e 18 assistências. As boas atuações ajudaram a equipe espanhola a conquistar o Campeonato Espanhol, com 94 pontos. Yamal também terminou como líder de assistências da competição.

O atacante do Barcelona também esteve entre os convocados para disputar a Copa do Mundo pela Espanha. Na ocasião, disputou oito jogos e marcou um gol, tornando-se o oitavo jogador mais jovem a balançar as redes na história da competição. Além disso, a seleção conquistou o Mundial nesta edição, derrotando a Argentina por 1 a 0, com gol de Ferran Torres.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti