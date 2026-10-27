Matheus Gonçalves comemorando gol pelo Al-AhliDivulgação/ Al-Ahli
“Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol na temporada e, principalmente, por ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. Foi um jogo difícil, em que precisamos lutar até o fim para conseguir o resultado. Ser eleito o craque da partida é um reconhecimento especial, mas o mais importante é poder contribuir para o Al-Ahli e ajudar o clube a seguir brigando pelas primeiras posições da Champions Asiática”, destacou Matheus Gonçalves.
Na ocasião, Ivan Toney abriu o placar para o Al-Ahli, com passe de Eduard Spertsyan, aos quatro minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o Al-Gharafa deixou tudo igual com Florinel Coman, aos oito minutos. O clube catari ficou com um a menos após a expulsão de Seydou Sano. Nos minutos finais, Matheus Gonçalves marcou o gol que garantiu a vitória da equipe saudita.
Desde que chegou ao Al-Ahli, o atleta soma 42 partidas disputadas, cinco gols e cinco assistências. Com o resultado desta segunda-feira, o clube chegou aos sete pontos e assumiu a terceira colocação do Grupo Oeste da Champions Asiática, torneio que reúne equipes da parte ocidental da Ásia e é disputado em um formato que reúne alguns dos principais clubes da região. No Campeonato Saudita, a equipe está em quinto lugar, com 21 pontos.
O próximo compromisso do Al-Ahli será contra o Al-Shabab, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto será na próxima sexta-feira (30), às 15h (horário de Brasília).
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