Matheus Gonçalves comemorando gol pelo Al-Ahli - Divulgação/ Al-Ahli

Matheus Gonçalves comemorando gol pelo Al-AhliDivulgação/ Al-Ahli

Publicado 27/10/2026 19:50 | Atualizado 27/10/2026 19:56

Ex-Flamengo marcou o gol que garantiu o triunfo nos minutos finais do confronto e foi eleito o craque da partida. Este foi o primeiro gol celebrado pelo brasileiro nesta temporada. O atacante Matheus Gonçalves foi um dos destaques na vitória do Al-Ahli por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa, nesta segunda-feira (26), pela fase de liga da Champions Asiática. omarcou o gol que garantiu o triunfo nos minutos finais do confronto e foi eleito o craque da partida. Este foi o primeiro gol celebrado pelo brasileiro nesta temporada.

Leia mais: Dirigente do Estudiantes ironiza ação: ‘Podem jogar final ano que vem’



“Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol na temporada e, principalmente, por ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. Foi um jogo difícil, em que precisamos lutar até o fim para conseguir o resultado. Ser eleito o craque da partida é um reconhecimento especial, mas o mais importante é poder contribuir para o Al-Ahli e ajudar o clube a seguir brigando pelas primeiras posições da Champions Asiática”, destacou Matheus Gonçalves. “Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol na temporada e, principalmente, por ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. Foi um jogo difícil, em que precisamos lutar até o fim para conseguir o resultado. Ser eleito o craque da partida é um reconhecimento especial, mas o mais importante é poder contribuir para o Al-Ahli e ajudar o clube a seguir brigando pelas primeiras posições da Champions Asiática”, destacou Matheus Gonçalves.

Confira também: Flamengo abre venda de ingressos para clássico com Vasco



Na ocasião, Ivan Toney abriu o placar para o Al-Ahli, com passe de Eduard Spertsyan, aos quatro minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o Al-Gharafa deixou tudo igual com Florinel Coman, aos oito minutos. O clube catari ficou com um a menos após a expulsão de Seydou Sano. Nos minutos finais, Matheus Gonçalves marcou o gol que garantiu a vitória da equipe saudita. Na ocasião, Ivan Toney abriu o placar para o Al-Ahli, com passe de Eduard Spertsyan, aos quatro minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o Al-Gharafa deixou tudo igual com Florinel Coman, aos oito minutos. O clube catari ficou com um a menos após a expulsão de Seydou Sano. Nos minutos finais, Matheus Gonçalves marcou o gol que garantiu a vitória da equipe saudita.

Leia mais: Rossi é homenageado após chegar a 200 jogos pelo Flamengo



Desde que chegou ao Al-Ahli, o atleta soma 42 partidas disputadas, cinco gols e cinco assistências. Com o resultado desta segunda-feira, o clube chegou aos sete pontos e assumiu a terceira colocação do Grupo Oeste da Champions Asiática, torneio que reúne equipes da parte ocidental da Ásia e é disputado em um formato que reúne alguns dos principais clubes da região. No Campeonato Saudita, a equipe está em quinto lugar, com 21 pontos. Desde que chegou ao Al-Ahli, o atleta soma 42 partidas disputadas, cinco gols e cinco assistências. Com o resultado desta segunda-feira, o clube chegou aos sete pontos e assumiu a terceira colocação do Grupo Oeste da Champions Asiática, torneio que reúne equipes da parte ocidental da Ásia e é disputado em um formato que reúne alguns dos principais clubes da região. No Campeonato Saudita, a equipe está em quinto lugar, com 21 pontos.

Leia mais: Pulgar se surpreende com torcida do Flamengo: 'Não esperava'



O próximo compromisso do Al-Ahli será contra o Al-Shabab, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto será na próxima sexta-feira (30), às 15h (horário de Brasília). O próximo compromisso do Al-Ahli será contra o Al-Shabab, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto será na próxima sexta-feira (30), às 15h (horário de Brasília).

Confira também: Jardim teria decidido deixar o Flamengo ao fim do Brasileiro

Passagem de Matheus Gonçalves pelo Flamengo

O meia-atacante deixou o Flamengo em setembro do ano passado, por cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação da época). No Rubro-Negro, disputou 57 partidas, marcou seis gols e não deu nenhuma assistência. Além disso, conquistou a Copa do Brasil (2024) e a Supercopa do Brasil (2025) pela equipe.