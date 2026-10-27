Bruno Guimarães desperdiçou pênalti pelo Arsenal - Darren Staples / AFP

Bruno Guimarães desperdiçou pênalti pelo ArsenalDarren Staples / AFP

Publicado 27/10/2026 20:22

O Arsenal foi eliminado logo na 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa pelo modesto Fleetwood Town, clube da 4ª divisão, ao ser superado na disputa de pênaltis, na noite desta terça-feira (27). Os Gunners deixaram a competição após empate em 1 a 1 no tempo normal e derrota por 5 a 3 nas penalidades. Bruno Guimarães desperdiçou cobrança.

O volante brasileiro foi o único a ter sua cobrança defendida pelo goleiro adversário. Em seguida, o zagueiro Conor Haughey converteu para selar a classificação e eliminar o finalista da última Liga dos Campeões.

Após saírem atrás no placar, com chute cruzado de Aaron Loupalo-Bi aos 21, os 'Gunners' empataram com Viktor Gyökeres, aos 5 do segundo tempo, contando com uma dose de sorte. Porém, terminaram a partida com um jogador a menos após a expulsão do jovem Max Dowman (85').

O jogador de 16 anos recebeu o cartão vermelho direto depois de acertar uma joelhada no rosto de um adversário que havia acabado de lhe dar uma entrada dura.

O Arsenal, que atualmente é um dos líderes da Premier League com 21 pontos, não conquistará sua terceira Copa da Liga (após 1987 e 1993) nesta temporada. A nova eliminação ocorreu poucos meses depois da derrota para o Manchester City na final da edição anterior.

Arteta pagou o preço por priorizar a visita ao Liverpool, no domingo (1), pela Premier League, escalando um time repleto de reservas.

Vexame que entra para a história

O Arsenal volta a Londres envergonhado, após uma derrota que pode figurar entre os maiores vexames de sua brilhante história.

Em 2021, sob o comando de Arsène Wenger, a equipe também sofreu uma eliminação surpreendente na Copa da Liga, para o Bradford, da quarta divisão, também nos pênaltis.

O time de Arteta foi eliminado pelo Southampton, da segunda divisão, na FA Cup na temporada passada, e também caiu diante do Nottingham Forest, que na época disputava a Championship (2ª divisão), na mesma competição, em 2022.

Os torcedores mais antigos devem se lembrar da derrota do Arsenal na final da Copa da Liga de 1969 para o Swindon, da terceira divisão, e da eliminação na FA Cup de 1992 para o Wrexham, então na quarta divisão.

Jogos da 4ª rodada Copa da Liga Inglesa

Terça-feira, 27 de outubro

(+) Bradford City (3ª div.) - Peterborough United (3ª div.) 2 - 0

(+) Fleetwood Town (4ª div.) - Arsenal 1 - 1 (5-3 nos pênaltis)



Quarta-feira, 28 de outubro

Manchester City - Brighton

Sunderland - Brentford

Fulham - Crystal Palace

Bournemouth - Aston Villa

Liverpool - Chelsea



Quinta-feira, 29 de outubro

Everton - Newcastle

(+): classificados para a próxima fase.