Breel Embolo e Granit Xhaka são companheiros de seleção suíçaKirill Kudryavtsev / AFP
Astros podem voltar à Suíça após uso de certificados falsos de Covid
Xhaka e Embolo, dois dos principais jogadores da seleção, apresentaram comprovantes forjados de vacinação e testes contra o vírus
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Jornalista chamou o trabalho de Filipe Luís de irretocável e afirmou que a saída foi motivada pelo ego da diretoria, não pelo desempenho.
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Flu recebe multa de R$133 mil por uso de sinalizadores na Libertadores
Reincidência de utilização de artefatos pirotécnicos dentro do estádio em competições Conmebol foi um dos agravantes para aumentar o valor
Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves marca e garante vitória do Al-Ahli
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