Breel Embolo e Granit Xhaka são companheiros de seleção suíça - Kirill Kudryavtsev / AFP

Breel Embolo e Granit Xhaka são companheiros de seleção suíçaKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 27/10/2026 21:50

Granit Xhaka e Breel Embolo poderão voltar a ser convocados pela seleção suíça a partir dos jogos da Liga das Nações da Uefa em novembro. Dois dos principais jogadores do país, eles foram punidos por um caso de falsificação de documentos de vacinação e testes contra a Covid-19 . O anúncio do retorno da dupla foi realizado nesta terça-feira (27), pela Associação Suíça de Futebol (ASF), atrav[es de comunicado.

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Ambos os jogadores se envolveram em escândalo de obtenção de certificados falsos de combate ao vírus que assolou o mundo durante a pandemia. O episódio levou à abertura de um processo, que já foi encerrado. Xhaka, no entanto, foi condenado pelo Ministério Público de Lucerna a uma multa suspensa de 150.000 francos suíços (cerca de R$ 960 mil).

O caso veio à tona em setembro, quando o capitão da seleção suíça, Granit Xhaka, e o atacante Breel Embolo foram afastados da equipe nacional. Porém, a apresentação dos certificados de vacinação e testes contra o vírus aconteceu em 2021 e 2022.

A ASF decidiu que o retorno de ambos os jogadores é justificável, dado o encerramento dos procedimentos judiciais e as consequências esportivas já sofridas: especificamente, a ausência em quatro partidas internacionais, realizadas em setembro e outubro deste ano.

O técnico Murat Yakin e sua comissão técnica, em consulta com o conselho de jogadores, decidiram "por unanimidade" que Xhaka manterá a braçadeira de capitão da seleção, conforme informou a associação em comunicado.

O meio-campista de 34 anos, que detém o recorde de maior número de partidas pela seleção suíça, com 152 participações, admitiu ter utilizado um certificado falsificado para evitar a vacinação obrigatória durante a pandemia.

Yakin anunciará, no dia 5 de novembro, a convocação para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações: contra a Eslovênia, no dia 13 de novembro, e contra a Escócia, três dias depois. Xhaka e Embolo, que atuaram normalmente pela Suíça na Copa do Mundo deste ano, têm para voltar a marcar presença na lista.