Miguel Meneses defendia o São José Esporte Clube, de São PauloReprodução / Internet
A morte foi confirmada pelo próprio clube, por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais. Miguel integrava a equipe Sub-15, conhecida como Meninos da Águia, e fazia parte do grupo de jovens atletas que representavam o time joseense nas competições de base.
"É com profundo pesar que o São José Esporte Clube comunica o falecimento de Miguel Meneses, goleiro da equipe Sub-15, ocorrido nesta terça-feira (27). Miguel tinha 14 anos e fazia parte dos Meninos da Águia, representando o clube nas categorias de base. Sua partida precoce deixa uma imensa tristeza entre companheiros de equipe, treinadores, funcionários e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele", escreveu o clube.
"Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, os pais de Miguel decidiram autorizar a doação de seus órgãos, permitindo que outras vidas possam ser beneficiadas. Neste momento de profunda dor, o São José Esporte Clube manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Miguel, desejando força e conforto a todos. Descanse em paz, Miguel."
Após o acidente, o goleiro foi encaminhado ao Hospital Municipal, na Vila Industrial, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O caso mobilizou familiares, amigos, companheiros de equipe e torcedores, que organizaram correntes de oração e campanhas de doação de sangue na esperança de sua recuperação.
Na noite de segunda-feira (26), familiares e amigos se reuniram em frente à unidade hospitalar para um momento de oração pela vida do adolescente. Apesar da mobilização, Miguel não resistiu aos ferimentos.
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