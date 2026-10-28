Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos
Neymar foi responsável por obras para aumentar privacidade na Vila
Atacante, de 34 anos, reclamou das instalações internas dos vestiários do estádio; camisa 10 não tem permanência garantida em 2027
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Miguel Meneses, de 14 anos, estava internado desde domingo (25), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta terça-feira (27)
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Defensor, de 35 anos, que não deve mais atuar na temporada, ampliou o seu vínculo e irá se aposentar no Rubro-Negro no ano que vem
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Volante ressaltou a necessidade de garantir a classificação para o torneio continental do ano que vem: ‘Sabemos que é importante’
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