Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 28/10/2026 11:33 | Atualizado 28/10/2026 11:46

O atacante Neymar, de 34 anos , foi responsável por uma mudança no vestiário da Vila Belmiro, estádio do Santos. O camisa 10 reclamou da falta de privacidade no local e com isso algumas divisórias foram construídas para auxiliar os atletas.

As mudanças foram feitas pela NR Sports, empresa da família do craque. A reclamação de Neymar aconteceu depois que o atleta do Santos percebeu a presença de "estranhos" enquanto trocava de roupa no local.

Agora, as divisórias permitem que convidados, autoridades e outras pessoas circulem pelas áreas externas sem acesso ao espaço em que os jogadores tomam banho, trocam de roupa e conversam antes e depois das partidas.

Neymar tem feito algumas mudanças no Santos desde que chegou. O camisa 10 influenciou inclusive a contratação de alguns jogadores como Philippe Coutinho, Arthur e Everton Cebolinha, que foram contratados recentemente pelo Peixe para o segundo semestre.

Com contrato com o camisa 10 até o fim do ano, Neymar ainda não tem sua permanência garantida no Santos na próxima temporada. O camisa 10 tem recebido consultas de equipes dos Estados Unidos e ainda avalia o que fará em 2027. Recentemente, o craque abordou seus planejamentos para a aposentadoria.

"Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p... nenhuma. Eu vou fazer assim: hoje eu estou com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não estou com vontade de fazer p... nenhuma", afirmou em entrevista ao canal "Varanda Gourmet".

Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.



Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.



Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.