Com o fim da janela, Julián Álvarez ficou no Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Com o fim da janela, Julián Álvarez ficou no Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 28/10/2026 17:20

O Barcelona recebeu uma multa de 602 euros (cerca de R$ 3,6 mil) pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) depois de uma denúncia do Atlético de Madrid por contratos irregulares com Julian Álvarez . De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o clube catalão não irá receber qualquer punição esportiva.

O Atlético de Madrid acusou o Barça de abordar o argentino sem comunicar previamente, por escrito, a intenção de negociar com Álvarez. O atacante tem contrato até junho de 2030. Com isso, o clube catalão acabou sendo enquadrado no artigo 133 do regulamento, que trata de descumprimento de obrigações leves.

O clube da capital espanhola também apresentou uma denúncia na Fifa, mas a entidade máxima do futebol mundial afirmou não ter competência para julgar o caso. O desfecho acabou representando um alívio para o Barcelona, que tinha medo de receber alguma punição desportiva por causa do ocorrido.

Durante a Copa do Mundo, Julian Álvarez chegou a afirmar que desejava trocar o Atlético de Madrid pelo Barcelona. Recentemente, o argentino pediu desculpas pela declaração.

"Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas aos nossos torcedores pelas minhas palavras na Copa do Mundo. Foi um erro da minha parte, considerando a forma como as disse e o momento em que foram ditas. Entendo a raiva. Como torcedor, eu também estaria com raiva, principalmente considerando o apoio que sempre me deram", afirmou o atacante argentino no último fim de semana.

Entenda a polêmica

Julian Álvarez foi o principal alvo do Barcelona na janela de transferência de começo da temporada 2026-2027. O clube catalão chegou a formalizar uma proposta de de cerca de 100 milhões de euros pelo atacante (R$ 600 milhões, na cotação atual), que foi prontamente recusada pelo Atlético de Madrid.



O clube ainda reforçou que o atleta só deixaria a equipe caso a multa recisória de seu contrato, fixada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões), fosse paga.



Contudo, o astro argentino demonstrou muito interesse na transferência, e chegou a ser ausência em três treinos consecutivos, voltando a ser integrado ao elenco apenas quando a janela de transferência se fechou, mas ainda muito contrariado, e demonstrando insatisfação de forma pública pela não liberação.