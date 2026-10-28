Com o fim da janela, Julián Álvarez ficou no Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
Barcelona recebe multa de R$ 3,6 mil por assédio a argentino
Clube catalão ficou aliviado com a decisão, porque temia a possibilidade de receber alguma punição desportiva por causa do ocorrido
Edenilson reprova 'gols fáceis' sofridos pelo Botafogo contra o Remo
Volante marcou o gol que diminuiu o placar para 2 a 1, mas não evitou derrota para o vice-lanterna do Brasileirão, nesta quarta-feira (28)
Em noite para esquecer, Botafogo perde para o Remo e amplia série ruim
Alvinegro sofreu gols de Jajá e Picco no Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira (28), pelo Brasileirão; Edenilson diminuiu no fim
Marcão vê mudanças como determinante para vitória do Fluminense
Treinador tricolor elogia entrada dos jogadores no segundo tempo, que fizeram a diferença para o time reagir e buscar a virada
Acosta admite dificuldades, mas celebra gol em vitória do Fluminense
Meia argentino entra durante o segundo tempo, muda dinâmica do ataque e garante triunfo tricolor sobre o Internacional nos acréscimos
Fluminense marca no fim, vence Inter e encerra jejum no Brasileirão
Tricolor sai atrás no placar, mas reage no segundo tempo e consegue virada nos acréscimos com gol do meia argentino Lucho Acosta
Vasco renova contrato de Ramon Rique até o fim de 2030
Volante de 19 anos tinha vínculo até setembro de 2029 e aceitou estender o acordo por mais um ano com uma valorização salarial
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