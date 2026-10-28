Palmeiras e Estudiantes decidem a LibertadoresDivulgação / Conmebol

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
A Conmebol realizou um encontro entre Estudiantes e Palmeiras para apresentar o projeto para a venda dos ingressos para a final da Libertadores, que irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu. A comercialização deverá começar nesta quinta-feira (29). As informações são da "ESPN".
Leia mais: Goleiro do sub-15 de clube paulista morre após acidente de carro
Os primeiros que poderão comprar são os que possuem o cartão de crédito Mastercard do Uruguai, com custo de 340 dólares (R$ 1,8 mil). A venda ao público geral, independentemente do país, está estipulada para começar na próxima segunda (2), na chamada categoria 2, com custo por pessoa 250 dólares (R$ 1,3 mil). Para os sócios dos dois clubes, de categoria 3, a venda acontecerá a partir do dia 10 de novembro, com o preço de 95 dólares por entrada (R$ 506). Ao todo, serão 12 mil ingressos para cada um dos finalistas, além de 21 mil entradas para os setores centrais do estádio, no qual terá torcida mista.
Leia mais: China afirma que 'leva a sério' pedido de desculpas de Mbappé
A decisão da entidade máxima do futebol sul-americano é de certa forma um balde de água fria nas pretensões do Flamengo de tentar anular o resultado na semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro entrou com uma ação no Corte Arbitral do Esporte (CAS) por causa da escalação de Marcos Rojo na partida da última quinta-feira (22), no Maracanã.
Leia mais: Kane bateu Mbappé em disputa ‘incrivelmente apertada’ na Bola de Ouro
Marcos Rojo, de 36 anos, foi contratado às pressas pelo time de La Plata justamente suprir baixas no setor defensivo e enfrentar o clube carioca na semifinal. Porém, a Conmebol o barrou de entrar em campo no duelo de ida, alegando que o pedido não cumpria o prazo e as regras para mudanças na lista de inscritos na competição.
Indignado, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), para tentar contar com Rojo na partida de volta, no Maracanã. O clube argumentou ao órgão judicial que pedidos parecidos já haviam sido acatados pela Conmebol anteriormente. Com isso, o júri acatou a medida cautelar e autorizou que o atleta fosse inscrito no lugar do lesionado Gabriel Neves, em contexto de exceção.
Autorizado pelo TAS, Marcos Rojo jogou 76 minutos na partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Flamengo, nesta quinta-feira (22), no Maracanã. Durante o duelo, ele foi peça importante do setor defensivo, e contribuiu para que o ataque do clube carioca tivesse dificuldades de finalizar em gol e passasse em branco.
A classificação do Estudiantes foi a revanche do duelo do ano passado pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo avançou depois de vitória nos pênaltis na Argentina. No jogo de ida, os cariocas venceram e La Plata, os "hermanos" levaram a melhor. Porém, naquele ano brilhou a estreia de Rossi.
A final da Libertadores será entre o Estudiantes e o Palmeiras, que também se classificou depois de cobranças de pênaltis. O jogo irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu. Na última quarta-feira (21), o Fluminense derrotou o Alviverde por 1 a 0, em São Paulo, mas nas penalidades, o clube paulista levou a melhor e venceu por 5 a 3. Nonato foi o único atleta a não converter a sua cobrança.