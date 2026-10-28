Palmeiras e Estudiantes decidem a Libertadores - Divulgação / Conmebol

Palmeiras e Estudiantes decidem a LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 28/10/2026 13:29

A Conmebol realizou um encontro entre Estudiantes e Palmeiras para apresentar o projeto para a venda dos ingressos para a final da Libertadores, que irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu. A comercialização deverá começar nesta quinta-feira (29). As informações são da "ESPN".

Os primeiros que poderão comprar são os que possuem o cartão de crédito Mastercard do Uruguai, com custo de 340 dólares (R$ 1,8 mil). A venda ao público geral, independentemente do país, está estipulada para começar na próxima segunda (2), na chamada categoria 2, com custo por pessoa 250 dólares (R$ 1,3 mil). Para os sócios dos dois clubes, de categoria 3, a venda acontecerá a partir do dia 10 de novembro, com o preço de 95 dólares por entrada (R$ 506). Ao todo, serão 12 mil ingressos para cada um dos finalistas, além de 21 mil entradas para os setores centrais do estádio, no qual terá torcida mista.

A decisão da entidade máxima do futebol sul-americano é de certa forma um balde de água fria nas pretensões do Flamengo de tentar anular o resultado na semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro entrou com uma ação no Corte Arbitral do Esporte (CAS) por causa da escalação de Marcos Rojo na partida da última quinta-feira (22), no Maracanã.

Marcos Rojo, de 36 anos, foi contratado às pressas pelo time de La Plata justamente suprir baixas no setor defensivo e enfrentar o clube carioca na semifinal. Porém, a Conmebol o barrou de entrar em campo no duelo de ida, alegando que o pedido não cumpria o prazo e as regras para mudanças na lista de inscritos na competição.

Indignado, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), para tentar contar com Rojo na partida de volta, no Maracanã. O clube argumentou ao órgão judicial que pedidos parecidos já haviam sido acatados pela Conmebol anteriormente. Com isso, o júri acatou a medida cautelar e autorizou que o atleta fosse inscrito no lugar do lesionado Gabriel Neves, em contexto de exceção.



Autorizado pelo TAS, Marcos Rojo jogou 76 minutos na partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Flamengo, nesta quinta-feira (22), no Maracanã. Durante o duelo, ele foi peça importante do setor defensivo, e contribuiu para que o ataque do clube carioca tivesse dificuldades de finalizar em gol e passasse em branco.

A classificação do Estudiantes foi a revanche do duelo do ano passado pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo avançou depois de vitória nos pênaltis na Argentina. No jogo de ida, os cariocas venceram e La Plata, os "hermanos" levaram a melhor. Porém, naquele ano brilhou a estreia de Rossi.



A final da Libertadores será entre o Estudiantes e o Palmeiras, que também se classificou depois de cobranças de pênaltis. O jogo irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu. Na última quarta-feira (21), o Fluminense derrotou o Alviverde por 1 a 0, em São Paulo, mas nas penalidades, o clube paulista levou a melhor e venceu por 5 a 3. Nonato foi o único atleta a não converter a sua cobrança.