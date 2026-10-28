Neymar levou cartão vermelho após cobrir a boca em discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia - Raul Baretta / Santos

Neymar levou cartão vermelho após cobrir a boca em discussão com Rodrigo Nestor, do BahiaRaul Baretta / Santos

Publicado 28/10/2026 12:10

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Ele foi julgado no Artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “deixar de cumprir determinação da entidade de administração do desporto que estiver vinculado, já que o ocorrido infringe o item 7 do Protocolo Vini Jr, definido pelo Código Disciplinar da Fifa”.



O Artigo 191 prevê pena de multa que pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil, a depender da gravidade da infração. A Procuradoria ainda solicitou a aplicação do Artigo 258, que abrange “qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelo Código e que pode ter pena de suspensão de uma a seis partidas”.

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Por causa do terceiro cartão amarelo, Neymar já ficaria fora do clássico com o Palmeiras nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a expulsão, o camisa 10 será desfalque por mais dois compromissos, contra Red Bull Bragantino e Coritiba. Por causa do terceiro cartão amarelo, Neymar já ficaria fora do clássico com o Palmeiras nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a expulsão, o camisa 10 será desfalque por mais dois compromissos, contra Red Bull Bragantino e Coritiba.

Entenda o que aconteceu

O desentendimento entre Neymar e Rodrigo Nestor começou ainda no primeiro tempo. O meio-campista do Bahia fez falta no rival, aos 31 minutos. Em reação, o camisa 10 jogou a bola no adversário, que se atirou no chão. Ao ser levantado pelo meia-atacante com rispidez, o atleta do Esquadrão de Aço reagiu, iniciando uma pequena confusão que rendeu cartão amarelo ao astro.



No retorno ao gramado para a segunda etapa, o imbróglio continuou. Durante uma nova discussão entre os dois, Neymar falou algo para Rodrigo Nestor com a mão na frente da boca. O meio-campista do Bahia avisou ao árbitro, que acionou o VAR e expulsou o camisa 10 pela Lei Vini Jr.

O que é a Lei Vini Jr?

Com base em uma acusação de racismo sofrida por Vini Jr na Liga dos Campeões, a Fifa criou regra que impede jogadores de cobrirem a boca para falar com adversários. No episódio que motivou a medida, o brasileiro denunciou o argentino Prestianni, do Benfica, de chamá-lo de "macaco (mono)". Porém, a mão do jogador impediu qualquer leitura labial. O Campeonato Brasileiro adotou a regra depois da pausa no calendário para a Copa do Mundo.