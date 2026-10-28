Gabigol vive grande momento no Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Gabigol vive grande momento no Santos Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 28/10/2026 14:40

O atacante do Santos, Gabigol, de 30 anos, afirmou que merece voltar a receber oportunidades na seleção brasileira. Ao analisar a atual temporada no futebol nacional, o camisa 9 afirmou que está entre os melhores da função atualmente.

"Acho que tem quatro atacantes no Brasil que são os melhores, que são o Viveros, o Pedro, o Flaco e EU. Então, acho que os três foram convocados e só eu que não. Acho que hoje, sim. Não sei em janeiro, em fevereiro, mas hoje, pelo que eu venho fazendo, eu mereço ser convocado.", disse em entrevista ao "GE".

A última convocação de Gabigol para a seleção brasileira foi em 2022, em janeiro, pelo técnico Tite. Na ocasião, o atacante defendia o Flamengo e na opinião dele deveria ter sido chamado para a Copa do Mundo do Catar, que aconteceu no fim daquele ano.

Neste ano, Gabigol entrou em campo em 47 partidas, anotou 25 gols e deu 10 assistências. O atacante balançou as redes em 15 oportunidades pelo Brasileiro. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 9 está sendo titular de uma equipe em uma temporada inteira e novamente ele chegou a marca de mais de 20 gols por temporada.

Em 2024, pelo Flamengo, Gabigol viveu uma temporada ruim e acabou ficando no banco de reservas a maior parte do tempo. O mesmo aconteceu no ano passado, quando chegou ao Cruzeiro e assinou contrato até o fim de 2028. O camisa 9 está emprestado até o final do ano ao Peixe e tem futuro indefinido.

O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro e com isso se valorizou. O clube paulista deseja a sua permanência, mas vem agindo com cautela em relação aos movimentos do mercado.

Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.



Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.