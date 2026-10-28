Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentinaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 28/10/2026 13:09

O futebol argentino está de luto. Morreu na noite de terça-feira (27), em Pujato, na província de Santa Fe, Eulália Marzetti, mãe de Lionel Scaloni, treinador da seleção nacional. Ela estava com 74 anos, lutava contra diversos problemas de saúde havia cinco anos e acabou não resistindo a um enfarte.

Leia mais: Neymar é suspenso por dois jogos pelo STJD após violar Lei Vini Jr



O velório está sendo realizado perto de Pujato, cidade natal de Lionel Scaloni, que já está viajando de Buenos Aires para uma despedida da mãe restrita à família. O velório está sendo realizado perto de Pujato, cidade natal de Lionel Scaloni, que já está viajando de Buenos Aires para uma despedida da mãe restrita à família.

Leia mais: Goleiro do sub-15 de clube paulista morre após acidente de carro



O treinador era muita ligado à mãe e sempre apareceu ao lado dela em fotos. Desde a perda da Copa América, em 2021, que Scaloni revelou os graves problemas de saúde de dona Eulália e pediu orações. O treinador era muita ligado à mãe e sempre apareceu ao lado dela em fotos. Desde a perda da Copa América, em 2021, que Scaloni revelou os graves problemas de saúde de dona Eulália e pediu orações.

Leia mais: China afirma que 'leva a sério' pedido de desculpas de Mbappé



O comandante mora na Espanha, mas estava indo para Buenos Aires para anunciar a convocação para os amistosos da Argentina de novembro contra o Uruguai (dia 13 em Buenos Aires) e diante da Costa Rica (dia 17, em Córdoba). O comandante mora na Espanha, mas estava indo para Buenos Aires para anunciar a convocação para os amistosos da Argentina de novembro contra o Uruguai (dia 13 em Buenos Aires) e diante da Costa Rica (dia 17, em Córdoba).

Leia mais: Astros podem voltar à Suíça após uso de certificados falsos de Covid



"Toda a Associação do Futebol Argentino, com seu presidente Claudio Tapia à frente, envia suas condolências ao nosso treinador Lionel Scaloni e a toda a sua família pelo falecimento de sua mãe, Eulalia Marzetti. O abraço fraterno de todos os argentinos ao "Gringo" e aos seus entes queridos neste momento difícil. Muita força!", prestou homenagem a AFA. "Toda a Associação do Futebol Argentino, com seu presidente Claudio Tapia à frente, envia suas condolências ao nosso treinador Lionel Scaloni e a toda a sua família pelo falecimento de sua mãe, Eulalia Marzetti. O abraço fraterno de todos os argentinos ao "Gringo" e aos seus entes queridos neste momento difícil. Muita força!", prestou homenagem a AFA.