Fernando Seabra foi demitido do Coritiba na última terça-feira (27) - Divulgação / Coritiba

Fernando Seabra foi demitido do Coritiba na última terça-feira (27)Divulgação / Coritiba

Publicado 28/10/2026 16:27

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“O Brasileirão é o campeonato de mais alto nível da América do Sul, disso não há dúvida. E as exigências, dada a enorme competitividade, afetam cada uma das 20 equipes, que lutam para alcançar vagas em competições continentais e evitar o rebaixamento”, iniciou o ‘As’.



“Essa ânsia por resultados e a completa falta de paciência da direção dos clubes levaram a 20 demissões de treinadores na Série A antes do final de outubro”, complementou.



O diário ressalta que a lista reúne nomes de peso, como Fernando Diniz, Filipe Luís, Hernán Crespo, Tite, Vojvoda, Martín Anselmi, Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Luís Castro. “O Brasileirão é o campeonato de mais alto nível da América do Sul, disso não há dúvida. E as exigências, dada a enorme competitividade, afetam cada uma das 20 equipes, que lutam para alcançar vagas em competições continentais e evitar o rebaixamento”, iniciou o ‘As’.“Essa ânsia por resultados e a completa falta de paciência da direção dos clubes levaram a 20 demissões de treinadores na Série A antes do final de outubro”, complementou.O diário ressalta que a lista reúne nomes de peso, como Fernando Diniz, Filipe Luís, Hernán Crespo, Tite, Vojvoda, Martín Anselmi, Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Luís Castro.

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‘As’ já havia criticado o futebol brasileiro





O número de demissões no futebol brasileiro já havia sido tema no ‘As’ no começo de outubro , quando Fernando Diniz deixou o comando do Corinthians. “Pode-se afirmar sem medo que o Brasil domina a América do Sul no que diz respeito ao futebol. Uma prova irrefutável é a Libertadores, na qual a hegemonia brasileira se impõe ao resto do continente”, publicou o jornal, à época.

“No entanto, esse êxito contrasta com a fragilidade dos projetos esportivos com o elevado número de demissões dos treinadores”, avaliou.

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Quais clubes mantiveram os técnicos?

Desde o começo do Campeonato Brasileiro, só seis clubes não trocaram de treinador: Athletico-PR (Odair Hellmann), Bahia (Rogério Ceni), Mirassol (Rafael Guanaes), Palmeiras (Abel Ferreira), Red Bull Bragantino (Vagner Mancini) e Vitória (Jair Ventura).

A lista dos técnicos que foram demitidos

- Fernando Seabra (Coritiba)

- Fernando Diniz (Corinthians)

- Paulo Pezzolano (Internacional)

- Léo Condé (Remo)

- Luís Castro (Grêmio)

- Franclim Carvalho (Botafogo)

- Luis Zubeldía (Fluminense)

- Renato Gaúcho (Vasco)

- Fábio Matias (Chapecoense)

- Roger Machado (São Paulo)

- Dorival Júnior (Corinthians)

- Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)

- Martín Anselmi (Botafogo)

- Juan Vojvoda (Santos)

- Tite (Cruzeiro)

- Hernán Crespo (São Paulo)

- Juan Carlos Osorio (Remo)

- Filipe Luís (Flamengo)

- Fernando Diniz (Vasco)

- Jorge Sampaoli (Atlético-MG)