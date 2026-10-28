Fernando Seabra foi demitido do Coritiba na última terça-feira (27)Divulgação / Coritiba

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Theo Faria
O Campeonato Brasileiro chegou ao número de 20 técnicos demitidos nesta temporada. O último foi Fernando Seabra, que deixou o Coritiba na terça-feira (27) depois de uma sequência de sete jogos sem vencer. A saída repercutiu na imprensa espanhola.
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“O Brasileirão é o campeonato de mais alto nível da América do Sul, disso não há dúvida. E as exigências, dada a enorme competitividade, afetam cada uma das 20 equipes, que lutam para alcançar vagas em competições continentais e evitar o rebaixamento”, iniciou o ‘As’.

“Essa ânsia por resultados e a completa falta de paciência da direção dos clubes levaram a 20 demissões de treinadores na Série A antes do final de outubro”, complementou.

O diário ressalta que a lista reúne nomes de peso, como Fernando Diniz, Filipe Luís, Hernán Crespo, Tite, Vojvoda, Martín Anselmi, Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Luís Castro.
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‘As’ já havia criticado o futebol brasileiro

O número de demissões no futebol brasileiro já havia sido tema no ‘As’ no começo de outubro, quando Fernando Diniz deixou o comando do Corinthians. “Pode-se afirmar sem medo que o Brasil domina a América do Sul no que diz respeito ao futebol. Uma prova irrefutável é a Libertadores, na qual a hegemonia brasileira se impõe ao resto do continente”, publicou o jornal, à época.
“No entanto, esse êxito contrasta com a fragilidade dos projetos esportivos com o elevado número de demissões dos treinadores”, avaliou.
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Quais clubes mantiveram os técnicos?

Desde o começo do Campeonato Brasileiro, só seis clubes não trocaram de treinador: Athletico-PR (Odair Hellmann), Bahia (Rogério Ceni), Mirassol (Rafael Guanaes), Palmeiras (Abel Ferreira), Red Bull Bragantino (Vagner Mancini) e Vitória (Jair Ventura).
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A lista dos técnicos que foram demitidos

- Fernando Seabra (Coritiba)
- Fernando Diniz (Corinthians)
- Paulo Pezzolano (Internacional)
- Léo Condé (Remo)
- Luís Castro (Grêmio)
- Franclim Carvalho (Botafogo)
- Luis Zubeldía (Fluminense)
- Renato Gaúcho (Vasco)
- Fábio Matias (Chapecoense)
- Roger Machado (São Paulo)
- Dorival Júnior (Corinthians)
- Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)
- Martín Anselmi (Botafogo)
- Juan Vojvoda (Santos)
- Tite (Cruzeiro)
- Hernán Crespo (São Paulo)
- Juan Carlos Osorio (Remo)
- Filipe Luís (Flamengo)
- Fernando Diniz (Vasco)
- Jorge Sampaoli (Atlético-MG)