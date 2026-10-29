Cartaz de divulgação do documentário ’Seis Escudos’ - Divulgação / Instagram

Cartaz de divulgação do documentário ’Seis Escudos’Divulgação / Instagram

Publicado 29/10/2026 07:00 | Atualizado 29/10/2026 09:04

O futebol carioca possui uma longa tradição de grandes craques e equipes que marcaram época. As glórias e grandes feitos, no entanto, não se restringem apenas aos quatro clubes mais populares - Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Os bairros e ruas do Estado também contam histórias emocionantes sobre o esporte, com ídolos, esquadrões eternos e uma paixão local que atravessa gerações. O documentário "Seis Escudos", criado pelo britânico Robbie Bakeley e dirigido por Carlos Júnior, busca resgatar a essência de seis grandes e tradicionais clubes do futebol do Rio: America, Bangu, Bonsucesso, Campo Grande, Olaria e São Cristóvão.

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O DIA conversou com Carlos Júnior, que revelou detalhes sobre a produção da obra e falou sobre o amor que os torcedores dessas equipes sentem pelos seus times.

"São seis clubes do Rio que se tornaram verdadeiros símbolos de resistência do futebol brasileiro. Muitos conhecem os quatro clubes do Rio que todos sabem - Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo - e os outros, parece que se tornam invisíveis no mundo do futebol. Só aqueles que gostam realmente se aprofundam e conhecem quem é o Bangu, América, Bonsucesso, Campo Grande, Olaria e São Cristóvão. Esses clubes são um patrimônio. Muitos desses são centenários e muitos não conhecem a riqueza que esses clubes passaram e passam a esses torcedores. Aqueles que são fiéis aos seus clubes vivem completamente dedicados a eles", disse.

A estreia do documentário aconteceu nesta quarta-feira (28), em uma cerimônia restrita a ídolos dos clubes e alguns de seus mais fiéis torcedores no Centro Cultural Justiça Federal, na Cinelândia.

'Você vê a paixão desses torcedores'

O documentário passa por relatos de ex-jogadores dos clubes e histórias que fomentaram as tradições das equipes no Estado, destacando a cultura das torcidas e as demonstrações de amor aos seus times. Um dos exemplos citados por Carlos é um casal apaixonado pelo America que passou a viajar o Brasil inteiro para acompanhar o time nos anos 1980.

"Eles têm orgulho do torcedor americano que fala que o America ainda é o quinto grande. É a maior torcida entre esses seis clubes. Até o fim da década de 1980, o America figurava entre os grandes clubes. Até hoje, na mente deles, cogita ele como um dos maiores clubes. Você vê a paixão desses torcedores", afirmou Carlos.

O amor pelas equipes atravessa gerações, ainda que elas não tenham tanto protagonismo nos dias de hoje. É o caso de um dos entrevistados na produção do documentário: o olariense Bruno Feijão. "Imagina o cara ser olariense jovem, com quase 40 anos. Ele fala com um brilho nos olhos. 'Eu vi uma virada do Olaria contra o Itaperuna, que ganhava de 3 a 0 e o meu time virou para 4 a 3'. Ele fala com uma emoção gigantesca, com uma vontade imensa", explicou.

O São Cristóvão, por exemplo, conta com o apoio dos mais novos, explicou Carlos. "Hoje em dia, quem vai ao estádio para torcer pelo São Cristóvão é a juventude, que torce por outros clubes, mas vai para ajudar o time, torcendo para que a equipe se alavanque e comece a subir", afirmou. O diretor da obra coment, ainda, que "os verdadeiros torcedores, aqueles que são apaixonados, foram difíceis de encontrar". "Você vê o brilho nos olhos deles. Isso é o mais importante", ponderou.

O documentário ainda ressalta grandes feitos das equipes, como quando o Bangu foi vice-campeão brasileiro de 1985, a conquista da Taça de Prata, equivalente à Série B, pelo Campo Grande em 1982 e o Olaria, que venceu a Taça de Bronze, nome dado à Série C da época, em 1981.

Relatos inusitados

O documentário também aborda histórias inusitadas que fomentam a cultura do futebol carioca. Uma delas é do jogador Ivo Sodré, craque do São Cristóvão nos anos 1970 que além de atleta, era policial militar. "O comandante do batalhão onde ele servia era torcedor assíduo do Flamengo. Ele colocava o Ivo para tirar escala nos jogos do São Cristóvão contra o Flamengo, para que ele não pudesse jogar", contou Carlos.

Na avaliação do diretor do documentário, os acervos dos clubes citados na obra estão incompletos. Muitos dos registros históricos foram danificados ou desapareceram ao longo do tempo. No entanto, uma comunidade muito dedicada de historiadores e pesquisadores tenta resgatar os vestígios e relatos das equipes que marcaram época no futebol carioca para preservar as suas memórias.

Ideia do projeto

Carlos Júnior, que dirigiu o premiado documentário Tambores de Arrozal, idealizou o Seis Escudos junto com o jornalista britânico Robbie Bakeley, de quem é amigo desde 2013. Inicialmente, Robbie queria escrever um livro sobre alguma figura marcante do futebol brasileiro, como Garrincha, Amarildo ou Barbosa.

No entanto, diante das dificuldades para encontrar personagens associados aos ex-craques, o britânico teve a ideia, durante uma conversa de bar em Laranjeiras, de fazer um documentário sobre clubes menores, porém tradicionais do Rio. A ideia foi prontamente acatada por Carlos.

"Fomos rascunhar como seria esse documentário e mapeamos os seis clubes", explica o diretor. Ele também esclarece que foram escolhidos clubes que estavam em divisões inferiores do Estadual, e por isso, equipes como Madureira e Portuguesa ficaram de fora. "O Madureira já estava disputando a primeira divisão do Carioca. A Portuguesa, mesma coisa. Então, pegamos esses seis. Quando começamos a gravar, o Bangu não estava na primeira divisão do Carioca, estava na segunda."

Esperança

Torcedores e ex-jogadores dos clubes ainda sonham que os seus times voltem a ter protagonismo no futebol carioca. Na avaliação de Carlos, é necessário que a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) intervenha e direcione mais verbas às equipes, que constantemente sofrem com problemas básicos de infraestrutura e falta de calendário.

"Primeiramente, a Federação precisa dar apoio a esses clubes. Você sente que a verba não vai direcionada muito para eles. Tem clubes que não têm nem ambulância, na terceira divisão do Carioca. Cada jogo, o mandante tem que pagar o aluguel da ambulância. Os clubes ficam com essa deficiência de assinar contrato com jogadores a nível profissional naquele período", disse.

"Poderia entrar a Federação, que ganha rios de dinheiro, e ajudar esses times de menor investimento, que não são pequenos. Eles foram grandes no passado, tiveram projeção. A Federação tinha que olhar com mais carinho para esses clubes, que são patrimônio do Estado do Rio e até do Brasil."

Divulgação e novas exibições

Após a divulgação no Centro Cultural Justiça Federal, a obra ainda será inscrita no Prêmio João Saldanha, promovido pela Associação de Cronistas Esportivos do Rio (Acerj) para coroar as melhores obras jornalísticas do Estado, e no CINEFoot, um evento de cinema e filmes voltados ao futebol. A produção deve ser divulgada ao público em 2027.