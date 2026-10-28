Sergio Perez na coletiva de imprensa antes do próximo GP do México. - Foto: Alfredo Estrella / AFP

Sergio Perez na coletiva de imprensa antes do próximo GP do México.Foto: Alfredo Estrella / AFP

Publicado 28/10/2026 15:06

Fórmula 1 ao menos por mais três temporadas. A Cadillac anunciou nesta quarta-feira (28) a renovação do piloto com "extensão de contrato de vários anos" e garantido seu principal competidor ao menos até 2029. Desta maneira, ele correrá em casa, no GP do México agendado para domingo (1º), com novo vínculo. O mexicano Sergio Pérez vai permanecer naao menos por mais três temporadas. A Cadillac anunciou nesta quarta-feira (28) a renovação do piloto com "extensão de contrato de vários anos" e garantido seu principal competidor ao menos até 2029. Desta maneira, ele correrá em casa, no GP do México agendado para domingo (1º), com novo vínculo.

"A Cadillac Formula 1 Team confirma hoje que Sergio "Checo" Pérez continuará na equipe americana com uma extensão de contrato de vários anos, comprometendo-se com o projeto americano até pelo menos 2029", oficializou a escuderia norte-americana.

"Na véspera de um fim de semana especial na Cidade do México, estamos muito felizes em anunciar que Checo continuará sendo parte integrante da Cadillac por muitos anos", celebrou Dan Towriss, CEO da Cadillac Formula 1 Team. "Construir uma equipe competitiva na F1 é uma jornada de longo prazo, e garantir o talento e a liderança de Checo nos dá a continuidade e o comprometimento necessários para consolidar a base sólida estabelecida em nosso primeiro ano. Juntos, estamos focados na próxima fase da nossa jornada, impulsionando a equipe e progredindo no grid", continuou.

A Cadillac fez questão de destacar nas redes sociais que o mexicano está na equipe desde o primeiro dia e permanecerá no futuro. O acerto foi bastante celebrado. "O acordo reforça uma ambição compartilhada de longo prazo entre o piloto mexicano, seis vezes vencedor de Grandes Prêmios, e a Cadillac Formula 1 Team de construir uma equipe competitiva no auge do automobilismo mundial."

O anúncio já vinha ganhando corpo desde a terça-feira, quando a escuderia começou a fazer vários posts nas redes sociais relacionados a Sergio Pérez. Usou o piloto jogando futebol, seu capacete, indicação de restaurantes, comendo Donuts, entre outras coisas.

"Checo trouxe experiência, talento e liderança inestimáveis para a equipe durante sua histórica temporada de estreia no grid. Seu feedback técnico e habilidade de pilotagem ajudaram a acelerar o desenvolvimento do chassi, aprimorar as operações na pista e estabelecer as bases para o progresso contínuo nos centros operacionais da equipe em Silverstone, Indianápolis e Charlotte", disse.

O experiente piloto mexicano de 36 anos relembrou todos os passos desde a chegada à Cadillac e mostrou-se feliz com o acerto. "Ingressar na equipe Cadillac desde o primeiro dia foi um projeto no qual realmente acreditei, e estender meu compromisso parece uma continuação natural deste capítulo", afirmou. "Construir uma equipe de Fórmula 1 do zero exige tempo, trabalho incansável e paciência, mas o progresso que estamos fazendo juntos é incrivelmente gratificante. Ainda há muito trabalho pela frente e estou totalmente comprometido pelos próximos três anos", completou.

Por fim, aproveitou para agradecer a confiança dos diretores. "Quero agradecer a Dan (Towriss), Mark (Reuss) e a todos da TWG Motorsports e da General Motors pela oportunidade de dar continuidade ao que começamos juntos. A cada membro desta equipe especial, na pista, nos EUA, no Reino Unido e aos nossos fãs, obrigado pelo apoio e confiança. Não vou decepcioná-los. Vamos continuar em frente", finalizou.