Philipe Gabriel, goleiro campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Philipe Gabriel, goleiro campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 28/10/2026 16:21

Um dos principais personagens na conquista do inédito Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Vasco, Philipe Gabriel se tornou alvo de muitos elogios em um dos maiores jornais da Espanha, o 'As'. O jovem goleiro, de apenas 20 anos, teve suas características físicas e técnicas muito exaltadas.

Com 1,96 metro de altura, a joia foi destacada como imponente, tendo como principais características a disputa no um contra um diante dos atacantes adversários e o aproveitamento nas cobranças de pênalti. A sua agilidade também foi citada, mas com um certo tom de surpresa, visto que não é algo comum para arqueiros com uma estatura física tão grande.

Além disso, o jogador foi um dos grandes protagonistas no primeiro Campeonato Brasileiro conquistado pelo Vasco na categoria Sub-20. As atuações de Philipe Gabriel ao longo da campanha foram vistas como o ponto alto de sua carreira pela base cruz-maltina.

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Na primeira fase da competição, foi um dos principais responsáveis por tornar a defesa do Vasco a menos vazada. Posteriormente, nas etapas decisivas, o jovem apareceu novamente, desta vez na disputa de pênaltis contra o Santos nas semifinais, após um 2 a 2 no agregado. Na ocasião, defendeu a quinta cobrança da equipe paulista e classificou o clube de São Januário para a final. Por fim, no jogo do título, realizou cinco defesas e foi "coroado" como o melhor em campo.

A reportagem também relembrou os momentos da promessa vascaína com a camisa das categorias de base da Seleção: "Seu talento já ultrapassou fronteiras há muito tempo. Philippe Gabriel possui uma trajetória excepcional nas categorias de base da seleção brasileira. Foi campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2023 e, no mesmo ano, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17 realizada na Indonésia", relatou o jornal.

A boa temporada já rendeu uma proposta do Porto. Os portugueses ofereceram um empréstimo com opção de compra futura, que foi prontamente recusado pelo Vasco. Além de a diretoria entender que o jovem pode ser lapidado e se valorizar ainda mais pensando em uma futura venda, também há uma expectativa de que Philipe Gabriel possa vir a se tornar o titular do time profissional.

Diante desse cenário, o Cruz-Maltino já está trabalhando para renovar contrato com o goleiro, que tem vínculo até o fim de 2027. Caso não consiga a extensão, o jovem teria a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do meio do ano que vem.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria