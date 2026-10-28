Philipe Gabriel, goleiro campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo VascoRafael Ribeiro / Vasco
Joia do Vasco recebe elogios de jornal espanhol: 'Goleiro imponente'
Jovem Philipe Gabriel é um dos grandes destaques da base cruz-maltina; o arqueiro já chegou a receber proposta oficial do Porto
Joia do Vasco recebe elogios de jornal espanhol: 'Goleiro imponente'
Jovem Philipe Gabriel é um dos grandes destaques da base cruz-maltina; o arqueiro já chegou a receber proposta oficial do Porto
Vasco negocia a contratação de atacante do Grêmio
Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências
Kimi Antonelli continuará homenageando Ayrton Senna em 2027
Italiano da Mercedes pretende manter o número 12 na próxima temporada, mesmo se conquistar o título mundial de Fórmula 1 em 2026
Conmebol rejeita recurso do Flamengo e confirma Estudiantes na final
Rubro-Negro moveu ação por suposta escalação irregular do zagueiro Marcos Rojo, mas entidade negou o pedido; clube ainda aguarda o CAS
Flamengo encaminha renovação de Léo Pereira
Zagueiro, de 30 anos, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mudo, tem contrato até dezembro de 2027
Sergio Pérez renova com Cadillac e fica na Fórmula 1 até 2029
Anúncio foi feito às vésperas do GP do México, onde o piloto de 36 anos correrá em casa neste fim de semana, diante de sua torcida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.