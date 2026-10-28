Antonelli visita túmulo de SennaReprodução/Instagram @kimi.antonelli
A relevância do número 12
Apesar da oportunidade, o italiano demonstra preferência por manter a numeração que o acompanha desde as categorias de base. Em entrevista ao jornal suíço Blick, o piloto explicou que sua prioridade é concluir o trabalho na disputa pelo campeonato antes de definir os próximos passos.
“Primeiro preciso terminar meu trabalho no México. Mas acho que, quando alcançar meu objetivo, continuarei correndo com o número 12”, afirmou Antonelli.
A escolha tem um significado especial. Senna utilizou o número 12 em diferentes momentos de sua carreira na Fórmula 1 e conquistou seu primeiro título mundial em 1988, pela McLaren, com essa identificação. O brasileiro se tornou um dos maiores nomes da história do esporte e continua influenciando novas gerações de pilotos, mesmo décadas após sua morte, em 1994.
Antonelli adotou o número como forma de homenagear o ídolo brasileiro e pretende manter essa ligação mesmo se conquistar o campeonato. Caso confirme o título, poderá escolher entre utilizar o número 1 ou continuar com o 12, e sua declaração indica preferência pela segunda opção.
Título pode ser decidido no México
A possível vitória no campeonato representaria um marco para o automobilismo italiano, que não tem um campeão mundial de pilotos na Fórmula 1 desde Alberto Ascari, vencedor em 1952 e 1953.
Enquanto a definição se aproxima, Antonelli mantém o foco na corrida mexicana. Se confirmar a taça, poderá celebrar a maior conquista de sua carreira sem abrir mão do número que escolheu para homenagear Ayrton Senna.
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