Antonelli visita túmulo de Senna - Reprodução/Instagram @kimi.antonelli

Antonelli visita túmulo de SennaReprodução/Instagram @kimi.antonelli

Publicado 28/10/2026 16:11

Kimi Antonelli está perto de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1, mas já tem planos para a próxima temporada. O piloto da Mercedes pretende continuar utilizando o número 12 em 2027, mesmo que confirme o campeonato de 2026. A escolha é uma homenagem a Ayrton Senna, tricampeão mundial brasileiro e uma das principais referências do jovem italiano no automobilismo está perto de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1, mas já tem planos para a próxima temporada. O piloto da Mercedes pretende continuar utilizando o número 12 em 2027, mesmo que confirme o campeonato de 2026. A escolha é uma homenagem a Ayrton Senna, tricampeão mundial brasileiro e uma das principais referências do jovem italiano no automobilismo

A relevância do número 12

Com a possibilidade de conquistar a taça no Grande Prêmio da Cidade do México, Antonelli poderia utilizar o número 1 em seu carro na temporada seguinte. A identificação é tradicionalmente reservada ao atual campeão da categoria, mas seu uso não é obrigatório.



Apesar da oportunidade, o italiano demonstra preferência por manter a numeração que o acompanha desde as categorias de base. Em entrevista ao jornal suíço Blick, o piloto explicou que sua prioridade é concluir o trabalho na disputa pelo campeonato antes de definir os próximos passos.



“Primeiro preciso terminar meu trabalho no México. Mas acho que, quando alcançar meu objetivo, continuarei correndo com o número 12”, afirmou Antonelli.



A escolha tem um significado especial. Senna utilizou o número 12 em diferentes momentos de sua carreira na Fórmula 1 e conquistou seu primeiro título mundial em 1988, pela McLaren, com essa identificação. O brasileiro se tornou um dos maiores nomes da história do esporte e continua influenciando novas gerações de pilotos, mesmo décadas após sua morte, em 1994.



Antonelli adotou o número como forma de homenagear o ídolo brasileiro e pretende manter essa ligação mesmo se conquistar o campeonato. Caso confirme o título, poderá escolher entre utilizar o número 1 ou continuar com o 12, e sua declaração indica preferência pela segunda opção.

Título pode ser decidido no México



Antonelli chega ao Grande Prêmio da Cidade do México em posição favorável na disputa pelo Mundial de Pilotos. Segundo cálculo do professor Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), publicado pelo ge, o italiano tinha 98,8% de chance de conquistar matematicamente o título já nesta etapa. Um nono lugar seria suficiente para garantir a conquista, independentemente dos resultados dos adversários.



A possível vitória no campeonato representaria um marco para o automobilismo italiano, que não tem um campeão mundial de pilotos na Fórmula 1 desde Alberto Ascari, vencedor em 1952 e 1953.



Enquanto a definição se aproxima, Antonelli mantém o foco na corrida mexicana. Se confirmar a taça, poderá celebrar a maior conquista de sua carreira sem abrir mão do número que escolheu para homenagear Ayrton Senna.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza