Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor Bola de Ouro da história. Em votação popular, a versão de 2008 do craque português venceu a disputa contra o Messi "de 2012" e se tornou o melhor vencedor de todos os tempos da premiação mais prestigiosa do futebol europeu.
Responsável por criar a Bola de Ouro, a revista "France Football" nomeou o novo prêmio como "B.O.A.T", que é uma brincadeira com a sigla "G.O.A.T" ("Greatest Of All Time" em inglês e "O melhor de todos os tempos" em português). Com isso, o "B" de Bola de Ouro substitui o "G".
Somente vencedores da Bola de Ouro participaram da disputa. Dono de cinco prêmios, Cristiano Ronaldo teve três versões no top 5 da premiação. Além da versão de 2008, o craque português emplacou as suas temporadas de 2017 em terceiro lugar e de 2016 em quinto lugar.
Protagonistas da maior rivalidade do século, Cristiano Ronaldo e Messi dominaram o top 10 da votação popular. Fora a disputa particular entre o português e o argentino, a versão de 2002 de Ronaldo Fenômeno ficou em 13º lugar e ocupou a melhor colocação entre os demais jogadores.
Em 2008, Cristiano Ronaldo foi o grande destaque do Manchester United, da Inglaterra. O craque português liderou o time inglês na conquista do Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. No ano seguinte, ele deixou o clube rumo ao Real Madrid.
Melhor Bola de Ouro da história:
1º - Cristiano Ronaldo 2008 2º - Lionel Messi 2012 3º - Cristiano Ronaldo 2017 4º - Lionel Messi 2023 5º - Cristiano Ronaldo 2016 6º - Lionel Messi 2014 7º - Lionel Messi 2015 8º - Cristiano Ronaldo 2013 9º - Lionel Messi 2011 10º - Lionel Messi 2009 11º - Lionel Messi 2019 12º - Lionel Messi 2021 13º - Ronaldo Nazário 2002 14º - Lionel Messi 2010 15º - Ronaldo Nazário 1997 16º - Kevin Keegan 1979 17º - Johan Cruyff 1974 18º - Michel Platini 1984 19º - Franz Beckenbauer 1976 20º - Marco van Basten 1988 21º - Johan Cruyff 1971 22º - Johan Cruyff 1973 23º - Franz Beckenbauer 1972 24º - Michel Platini 1985 25º - Marco van Basten 1989 26º - Alfredo Di Stéfano 1957 27º - Kevin Keegan 1978 28º - Marco van Basten 1992 29º - Michel Platini 1983 30º - Karl-Heinz Rummenigge 1981 31º - Alfredo Di Stéfano 1959 32º - Karl-Heinz Rummenigge 1980
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.