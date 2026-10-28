Cristiano Ronaldo de 2008 foi eleito o melhor Bola de Ouro de todos os tempos - Franck Fife / AFP

Cristiano Ronaldo de 2008 foi eleito o melhor Bola de Ouro de todos os temposFranck Fife / AFP

Publicado 28/10/2026 17:35

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor Bola de Ouro da história. Em votação popular, a versão de 2008 do craque português venceu a disputa contra o Messi "de 2012" e se tornou o melhor vencedor de todos os tempos da premiação mais prestigiosa do futebol europeu.

Responsável por criar a Bola de Ouro, a revista "France Football" nomeou o novo prêmio como "B.O.A.T", que é uma brincadeira com a sigla "G.O.A.T" ("Greatest Of All Time" em inglês e "O melhor de todos os tempos" em português). Com isso, o "B" de Bola de Ouro substitui o "G".

Somente vencedores da Bola de Ouro participaram da disputa. Dono de cinco prêmios, Cristiano Ronaldo teve três versões no top 5 da premiação. Além da versão de 2008, o craque português emplacou as suas temporadas de 2017 em terceiro lugar e de 2016 em quinto lugar.

Protagonistas da maior rivalidade do século, Cristiano Ronaldo e Messi dominaram o top 10 da votação popular. Fora a disputa particular entre o português e o argentino, a versão de 2002 de Ronaldo Fenômeno ficou em 13º lugar e ocupou a melhor colocação entre os demais jogadores.

Em 2008, Cristiano Ronaldo foi o grande destaque do Manchester United, da Inglaterra. O craque português liderou o time inglês na conquista do Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. No ano seguinte, ele deixou o clube rumo ao Real Madrid.

Melhor Bola de Ouro da história:

1º - Cristiano Ronaldo 2008

2º - Lionel Messi 2012

3º - Cristiano Ronaldo 2017

4º - Lionel Messi 2023

5º - Cristiano Ronaldo 2016

6º - Lionel Messi 2014

7º - Lionel Messi 2015

8º - Cristiano Ronaldo 2013

9º - Lionel Messi 2011

10º - Lionel Messi 2009

11º - Lionel Messi 2019

12º - Lionel Messi 2021

13º - Ronaldo Nazário 2002

14º - Lionel Messi 2010

15º - Ronaldo Nazário 1997

16º - Kevin Keegan 1979

17º - Johan Cruyff 1974

18º - Michel Platini 1984

19º - Franz Beckenbauer 1976

20º - Marco van Basten 1988

21º - Johan Cruyff 1971

22º - Johan Cruyff 1973

23º - Franz Beckenbauer 1972

24º - Michel Platini 1985

25º - Marco van Basten 1989

26º - Alfredo Di Stéfano 1957

27º - Kevin Keegan 1978

28º - Marco van Basten 1992

29º - Michel Platini 1983

30º - Karl-Heinz Rummenigge 1981

31º - Alfredo Di Stéfano 1959

32º - Karl-Heinz Rummenigge 1980