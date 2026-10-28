Cristiano Ronaldo de 2008 foi eleito o melhor Bola de Ouro de todos os temposFranck Fife / AFP

Mais artigos de Rodrigo Souza
Rodrigo Souza
Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor Bola de Ouro da história. Em votação popular, a versão de 2008 do craque português venceu a disputa contra o Messi "de 2012" e se tornou o melhor vencedor de todos os tempos da premiação mais prestigiosa do futebol europeu.
Leia mais: Harry Kane é eleito o Bola de Ouro pela primeira vez na carreira
Responsável por criar a Bola de Ouro, a revista "France Football" nomeou o novo prêmio como "B.O.A.T", que é uma brincadeira com a sigla "G.O.A.T" ("Greatest Of All Time" em inglês e "O melhor de todos os tempos" em português). Com isso, o "B" de Bola de Ouro substitui o "G".
Leia mais: PSG bate Flamengo e vence prêmio de melhor time do mundo
Somente vencedores da Bola de Ouro participaram da disputa. Dono de cinco prêmios, Cristiano Ronaldo teve três versões no top 5 da premiação. Além da versão de 2008, o craque português emplacou as suas temporadas de 2017 em terceiro lugar e de 2016 em quinto lugar.
Leia mais: Putellas vence a Bola de Ouro e é a melhor do mundo, e brasileira pega top-30
Protagonistas da maior rivalidade do século, Cristiano Ronaldo e Messi dominaram o top 10 da votação popular. Fora a disputa particular entre o português e o argentino, a versão de 2002 de Ronaldo Fenômeno ficou em 13º lugar e ocupou a melhor colocação entre os demais jogadores.
Leia mais: Brasileiros passam em branco na Bola de Ouro pelo terceiro ano seguido
Em 2008, Cristiano Ronaldo foi o grande destaque do Manchester United, da Inglaterra. O craque português liderou o time inglês na conquista do Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. No ano seguinte, ele deixou o clube rumo ao Real Madrid.

Melhor Bola de Ouro da história:

1º - Cristiano Ronaldo 2008
2º - Lionel Messi 2012
3º - Cristiano Ronaldo 2017
4º - Lionel Messi 2023
5º - Cristiano Ronaldo 2016
6º - Lionel Messi 2014
7º - Lionel Messi 2015
8º - Cristiano Ronaldo 2013
9º - Lionel Messi 2011
10º - Lionel Messi 2009
11º - Lionel Messi 2019
12º - Lionel Messi 2021
13º - Ronaldo Nazário 2002
14º - Lionel Messi 2010
15º - Ronaldo Nazário 1997
16º - Kevin Keegan 1979
17º - Johan Cruyff 1974
18º - Michel Platini 1984
19º - Franz Beckenbauer 1976
20º - Marco van Basten 1988
21º - Johan Cruyff 1971
22º - Johan Cruyff 1973
23º - Franz Beckenbauer 1972
24º - Michel Platini 1985
25º - Marco van Basten 1989
26º - Alfredo Di Stéfano 1957
27º - Kevin Keegan 1978
28º - Marco van Basten 1992
29º - Michel Platini 1983
30º - Karl-Heinz Rummenigge 1981
31º - Alfredo Di Stéfano 1959
32º - Karl-Heinz Rummenigge 1980