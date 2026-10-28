Luxemburgo se aposentou como técnico de futebol em 2023Reprodução / Band
Divergência sobre gestão do futebol afasta Luxemburgo do Corinthians
Ex-treinador fez críticas sobre a escolha e o trabalho de Seedorf, o que gerou incômodo internamente e o avanço das conversas
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Ex-jogador culpa Botafogo por aposentadoria precoce e aciona justiça
Revelado pelo próprio Alvinegro, Cidinho acredita que as lesões que o fizeram encerrar a carreira são de responsabilidade da ex-equipe
Cristiano Ronaldo é eleito o melhor Bola de Ouro de todos os tempos
Votação popular escolheu a vitória do craque português em 2008 como a melhor da história, superando a versão de 2012 de Messi
Jair recusa proposta do Vasco e fica distante de renovação
Volante aceita renovar pelos vencimentos atuais, mas diretoria oferece redução salarial de 50%; contrato termina em dezembro de 2026
Flamengo oficializa renovação de Danilo até 2027
Veterano chegou ao clube em 2025 e marcou o gol que garantiu o tetracampeonato Rubro-Negro na Libertadores contra o Palmeiras
Barcelona recebe multa de R$ 3,6 mil por assédio a argentino
Clube catalão ficou aliviado com a decisão, porque temia a possibilidade de receber alguma punição desportiva por causa do ocorrido
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