Luxemburgo se aposentou como técnico de futebol em 2023 - Reprodução / Band

Luxemburgo se aposentou como técnico de futebol em 2023Reprodução / Band

Publicado 28/10/2026 18:24

A possibilidade de Vanderlei Luxemburgo voltar ao Corinthians perdeu força antes mesmo de uma conversa formal com o presidente Osmar Stabile. O treinador foi procurado informalmente por pessoas ligadas ao dirigente para avaliar uma possível função no departamento de futebol, mas as divergências sobre a condução do clube impediram que a ideia avançasse. As informações são do "UOL".

Segundo a apuração, Luxemburgo fez ressalvas tanto à gestão do futebol corintiano quanto ao trabalho de Clarence Seedorf, atual técnico da equipe. A intenção era levar o assunto a Stabile caso o treinador demonstrasse interesse, mas as conversas iniciais não evoluíram o suficiente para chegar a uma negociação formal.

Divergências com a condução do futebol

Luxemburgo avalia que o Corinthians atravessa um momento decisivo da temporada e encontra dificuldades para reagir. Na visão do treinador, as mudanças realizadas ao longo do ano, envolvendo técnicos e dirigentes, contribuíram para o cenário atual. Ele considera que algumas dessas decisões ocorreram em momentos inadequados e prejudicaram a busca por estabilidade.

O trabalho de Seedorf também pesou na avaliação. De acordo com o "UOL", Luxemburgo demonstrou preocupação com a possibilidade de assumir uma função no clube sem conhecer de forma suficiente os métodos de trabalho do treinador holandês. A partir das poucas informações às quais teve acesso, identificou pontos de discordância em relação à metodologia adotada.



O contexto tornava a eventual chegada delicada: Luxemburgo poderia ocupar uma função de coordenação ou direção técnica enquanto Seedorf permanecesse no comando da equipe. As diferenças de visão entre os profissionais, portanto, foram um dos obstáculos para que o contato informal se transformasse em um projeto concreto.

Corinthians terá jogos importantes antes da Data Fifa

O período considerado para avaliar uma reação da equipe vai até a próxima Data Fifa, prevista entre 10 e 18 de novembro. Até a pausa, o Corinthians terá dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro para tentar melhorar o desempenho e somar pontos.

O primeiro será contra o Mirassol, na sexta-feira, dia 30, às 20h, na Neo Química Arena. Depois, na quarta-feira, dia 4 de novembro, às 21h30, a equipe enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro. Os resultados e o rendimento nesses jogos entram no contexto da avaliação interna sobre os rumos do futebol corintiano.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza