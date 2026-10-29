Levy Dias, ex-jogador do Flamengo assinando primeiro contrato profissional pelo Corinthians - Reprodução/Instagram

Levy Dias, ex-jogador do Flamengo assinando primeiro contrato profissional pelo CorinthiansReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 00:41

Uma das grandes promessas da defesa do Corinthians , com apenas 18 anos, Levy Dias assinou seu primeiro vínculo profissional da carreira, na última terça-feira (27). O jogador é peça importante do elenco Sub-20 do clube paulista, e seu novo contrato vai até o final do ano de 2029.

A renovação foi uma tentativa da diretoria alvinegra de valorizar seu ativo, além de se proteger de outras equipes. No novo contrato, haverá uma multa rescisória avaliada em R$ 22 milhões para outras equipes do futebol brasileiro que tenham interesse em adquiri-lo. Para o mercado externo, a quantia sobe para 50 milhões de euros (algo próximo a R$ 298 milhões) de acordo com o 'TMC'.

Levy fez sua base inteira pelo Flamengo, e durante seu período na equipe Sub-17 tinha a fama de ser um zagueiro artilheiro, tendo como ponto forte o jogo áereo, apesar de medir apenas 1,83m. Em sua última temporada, ele marcou cinco gols, uma média bem alta comparada com os zagueiros de sua categoria.

Após o término da Copinha, torneio que o Rubro-Negro optou por não participar neste ano, o contrato do defensor chegou ao fim, dando oportunidade para que o Corinthians assinasse com ele sem custos de transferência. Até o momento, nesta temporada, Levy tem 31 jogos, dois gols marcados e três cartões amarelos, e é titular absoluto da equipe Sub-20 do Coringão.

Mesmo ainda não tendo atuado na equipe principal, há expectativas de que o jovem defensor seja integrado ao elenco profissional na próxima temporada. Além de demonstrar solidez defensiva e um grande faro de gol, o garoto tem uma característica escassa no futebol brasileiro: ele é um zagueiro canhoto.

Situação atual do Corinthians

O Corinthians está passando por momento delicado atualmente. A equipe vive sequência de resultados negativos, e está desde o dia 20 de agosto sem vencer um jogo. Na ocasião, derrotou o Rosário Central por 1 a 0, na Copa Libertadores.

O retrospecto negativo é pior ainda no Brasileirão. Hoje, o clube acumula sequência de 10 jogos sem vitória: mais especificamente, nove derrotas e um empate. Com isso, o Timão caiu para o 18° lugar do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos.

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Na tentativa de quebrar a sequência negativa, o Corinthians vai encarar o Mirassol na próxima sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.