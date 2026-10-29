Levy Dias, ex-jogador do Flamengo assinando primeiro contrato profissional pelo CorinthiansReprodução/Instagram
Ex-promessa do Flamengo assina contrato profissional com Corinthians
Defensor de apenas 18 anos está sendo um dos pilares defensivos do clube paulista, após ter deixado o Rubro-Negro em fevereiro deste ano
Ex-promessa do Flamengo assina contrato profissional com Corinthians
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Tite liga revés do Botafogo a 'gol cedo' do Remo: 'Não tivemos força'
Jajá abriu o placar para o Leão Azul nesta quarta-feira (28) logo aos 8 minutos; Picco ampliou e Edenilson descontou para o Alvinegro no fim
Edenilson reprova 'gols fáceis' sofridos pelo Botafogo contra o Remo
Volante marcou o gol que diminuiu o placar para 2 a 1, mas não evitou derrota para o vice-lanterna do Brasileirão, nesta quarta-feira (28)
Em noite para esquecer, Botafogo perde para o Remo e amplia série ruim
Alvinegro sofreu gols de Jajá e Picco no Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira (28), pelo Brasileirão; Edenilson diminuiu no fim
Marcão vê mudanças como determinante para vitória do Fluminense
Treinador tricolor elogia entrada dos jogadores no segundo tempo, que fizeram a diferença para o time reagir e buscar a virada
Acosta admite dificuldades, mas celebra gol em vitória do Fluminense
Meia argentino entra durante o segundo tempo, muda dinâmica do ataque e garante triunfo tricolor sobre o Internacional nos acréscimos
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