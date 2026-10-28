Vincent Kompany seguirá tratamento em casa antes de voltar ao Bayern de MuniqueAlexandra Beier / AFP
Técnico do Bayern, Kompany deixa hospital após internação
Treinador e ex-jogador belga desmaiou durante treinamento da equipe alemã, na última sexta-feira (23), e foi hospitalizado às pressas
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