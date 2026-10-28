Vincent Kompany seguirá tratamento em casa antes de voltar ao Bayern de Munique - Alexandra Beier / AFP

Vincent Kompany seguirá tratamento em casa antes de voltar ao Bayern de MuniqueAlexandra Beier / AFP

Publicado 28/10/2026 18:58

Técnico do Bayern de Munique, o ex-zagueiro belga Vincent Kompany recebeu alta nesta quarta-feira (28) do hospital onde esteve internado na Alemanha. O treinador foi hospitalizado devido a uma meningite , e sua liberação foi informada pelo diretor esportivo do clube, Max Eberl.

Leia mais: Divergência sobre gestão do futebol afasta Luxemburgo do Corinthians

O treinador belga, de 40 anos, sofria de uma infecção viral não especificada antes de sua internação e, na última sexta-feira (23), desmaiou durante um treinamento. Por isso, foi hospitalizado com urgência.

"Acho que essa é a maior e a melhor notícia para todos nós", comemorou Eberl, em declarações à emissora de televisão pública alemã "ARD".

Leia também: Cristiano Ronaldo é eleito o melhor Bola de Ouro de todos os tempos

"Descobrimos do que se tratava: foi uma inflamação das meninges que causou o incidente da última sexta-feira", explicou.

O dirigente deu as declarações antes da partida do Bayern contra o modesto Magdeburg, da segunda divisão, nesta quarta-feira (28), pela Copa da Alemanha.

Leia mais: Kimi Antonelli continuará homenageando Ayrton Senna em 2027

Kompany "agora tem autorização para voltar para casa e continuar sua recuperação por lá", afirmou Eberl. "Isso significa descanso e medicação. Tenho certeza de que ele estará de volta muito em breve, 100% recuperado".

Confira mais: Sergio Pérez renova com Cadillac e fica na Fórmula 1 até 2029

No sábado, o diretor esportivo havia estimado que o treinador ficaria afastado por "semanas", o que, felizmente para o clube bávaro, não se concretizou.

Leia também: Joia de Xerém brilha em clássico e comanda classificação do Shakhtar

"O essencial é descobrir a causa e que ele se cure, que possa descansar com tranquilidade e que só retorne quando estiver em plena forma", disse ele, antes da vitória do Bayern por 3 a 1 sobre o Freiburg, fora de casa, pela Bundesliga, no último domingo (25).



Confira também: Gabigol se vê entre melhores do Brasil e pede chance na Seleção

Desde a hospitalização de Kompany, um de seus auxiliares, o inglês Aaron Danks, assumiu interinamente as funções de treinador principal do campeão alemão.



O Bayern, líder da Bundesliga, recebe no sábado o Borussia Dortmund, segundo colocado, no grande 'Klassiker' do futebol alemão.

