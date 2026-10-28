Fofana perdendo a última cobrança na disputa de pênaltis contra o LiverpoolDARREN STAPLES / AFP
Liverpool avança nos pênaltis contra o Chelsea na Copa da Liga Inglesa
Partida terminou empatada no tempo regulamentar em jogo com chances para ambos os lados, mas Reds garantiram vaga nas quartas de final
Edenilson reprova 'gols fáceis' sofridos pelo Botafogo contra o Remo
Volante marcou o gol que diminuiu o placar para 2 a 1, mas não evitou derrota para o vice-lanterna do Brasileirão, nesta quarta-feira (28)
Em noite para esquecer, Botafogo perde para o Remo e amplia série ruim
Alvinegro sofreu gols de Jajá e Picco no Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira (28), pelo Brasileirão; Edenilson diminuiu no fim
Marcão vê mudanças como determinante para vitória do Fluminense
Treinador tricolor elogia entrada dos jogadores no segundo tempo, que fizeram a diferença para o time reagir e buscar a virada
Acosta admite dificuldades, mas celebra gol em vitória do Fluminense
Meia argentino entra durante o segundo tempo, muda dinâmica do ataque e garante triunfo tricolor sobre o Internacional nos acréscimos
Fluminense marca no fim, vence Inter e encerra jejum no Brasileirão
Tricolor sai atrás no placar, mas reage no segundo tempo e consegue virada nos acréscimos com gol do meia argentino Lucho Acosta
Vasco renova contrato de Ramon Rique até o fim de 2030
Volante de 19 anos tinha vínculo até setembro de 2029 e aceitou estender o acordo por mais um ano com uma valorização salarial
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