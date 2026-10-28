Fofana perdendo a última cobrança na disputa de pênaltis contra o Liverpool - DARREN STAPLES / AFP

Fofana perdendo a última cobrança na disputa de pênaltis contra o LiverpoolDARREN STAPLES / AFP

Publicado 28/10/2026 20:30

O Liverpool se classificou para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa após bater o rival, Chelsea, por 6 a 5 nas penalidades. O clássico, que ocorreu nesta quarta-feira (28), terminou empatado em 1 a 1, sem gols de bola rolando. Morgan Rodgers marcou de pênalti, e Cody Gakpo também converteu o seu.

Com a classificação, o Liverpool aguarda a partida entre Everton e Newcastle, que ocorre na quinta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, para descobrir qual será seu adversário na próxima fase.

O primeiro tempo da partida foi bem trucado, com as duas equipes cometendo muitas faltas e entradas bruscas. Um verdadeiro clima de clássico, mas sem muitas chances claras de gol. Aos 39 minutos, o volante Moises Caicedo invadiu a área adversária e recebeu uma bola enfiada de Malo Gusto, mas antes de sequer dominar a bola, Gravenberch o parou com carrinho e fez pênalti. O astro Morgan Rodgers veio para a cobrança e converteu, batendo no lado oposto do goleiro Alisson.

Mas a vantagem pouco durou. Menos de três minutos após o Blues abrirem o placar, em uma cobrança de escanteio, o defensor Fofana encostou com a mão na bola e cometeu pênalti para a equipe adversária. Na cobrança veio Cody Gakpo, que igualou novamente a partida.

A partir do empate, o Liverpool cresceu no jogo, e quase ampliou o placar praticamente no lance seguinte, em bonita jogada de Gakpo, o autor do gol.

Na segunda etapa, os Reds seguiram pressionando o Chelsea. Aos 61 minutos, Barcola forçou Mike Penders a fazer defesa difícil, após belo chute rasteiro de fora da área. Três minutos depois, o zagueiro Ronald Araujo surgiu sozinho na área e teve chance clara para desempatar o jogo, mas acabou cabeceando em cima do goleiro dos Blues.

O Chelsea seguia tentando marcar em contra ataques, mas nenhum deles apresentou grande perigo, com a maioria das chegadas sendo bloqueada ou cortada pela defesa adversária.

Pênaltis

O mandante Liverpool abriu a disputa de pênaltis. Mac Allister, Isak, Gakpo e Wirtz marcaram nas quatro primeiras cobranças. No lado do Chelsea, Pedro Neto, Morgan Rodgers e Lavia marcaram, mas o jovem Valentín Barco, desperdiçou a quarta cobrança, chutando na trave.



Na cobrança seguinte, que poderia acabar com a disputa, Tsimikas isolou. Na sequência, Jordan Henderson igualou novamente o placar para os Blues.

Nas primeiras alternadas, Barcola e o zagueiro Colwill marcaram com cobranças fortes e no alto. Em seguida, tanto Gravenberch quanto Emegha pararam nos respectivos goleiros adversários.

Fechando a disputa, Joe Gomez, em uma bonita cobrança, marcou para o Liverpool e, na sequência, Fofana isolou sua chance. Classificação garantida para os Reds.