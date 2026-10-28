Maurício Dulac é ex-analista de desempenho da seleção brasileiraDivulgação/Al-Riyadh
Ex-analista de Tite na Seleção celebra campanha na Arábia Saudita
Brasileiro faz Al-Riyadh alcançar mesma pontuação que tinha quando assumiu com 12 jogos de antecedência e se afasta da zona de rebaixamento
Marcão vê mudanças como determinante para vitória do Fluminense
Treinador tricolor elogia entrada dos jogadores no segundo tempo, que fizeram a diferença para o time reagir e buscar a virada
Acosta admite dificuldades, mas celebra gol em vitória do Fluminense
Meia argentino entra durante o segundo tempo, muda dinâmica do ataque e garante triunfo tricolor sobre o Internacional nos acréscimos
Fluminense marca no fim, vence Inter e encerra jejum no Brasileirão
Tricolor sai atrás no placar, mas reage no segundo tempo e consegue virada nos acréscimos com gol do meia argentino Lucho Acosta
Vasco renova contrato de Ramon Rique até o fim de 2030
Volante de 19 anos tinha vínculo até setembro de 2029 e aceitou estender o acordo por mais um ano com uma valorização salarial
Liverpool avança nos pênaltis contra o Chelsea na Copa da Liga Inglesa
Partida terminou empatada no tempo regulamentar em jogo com chances para ambos os lados, mas Reds garantiram vaga nas quartas de final
Guga recebe homenagem após completar 150 jogos pelo Fluminense
Lateral atingiu a marca na derrota diante da Chapecoense, no dia 24, e ganhou uma camisa comemorativa das mãos do vice-presidente tricolor
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