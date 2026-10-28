Maurício Dulac é ex-analista de desempenho da seleção brasileiraDivulgação/Al-Riyadh

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Treinador do Al-Riyadh, o técnico Maurício Dulac vive momento de celebração na Arábia Saudita. Após livrar a equipe do rebaixamento na última rodada do Campeonato Saudita na temporada passada, o brasileiro agora vê a equipe evoluir e olhar a parte de cima da tabela neste ano.
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No último fim de semana, o Al-Riyadh venceu o Al-Taawon com autoridade, em casa, por 2 a 0, em confronto direto, e igualou o adversário em pontos na classificação: 12 para cada time. Mais do que isso, Dulac relembrou que a campanha já é igual a de quando assumiu, na 22ª rodada da temporada passada com apenas dez jogos disputados.
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"Um feito histórico para mim e para o clube. Quando eu assumi o time na temporada passada, na 22ª rodada, tínhamos 12 pontos. Hoje, com dez jogos disputados e 12 rodadas de antecedência, nós temos os mesmos 12 pontos. Sei que ainda não é o suficiente, mas mostra que estamos melhorando e no caminho certo", afirmou o treinador.
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Ex-analista de desempenho da seleção brasileira nos tempos de Dunga e Tite, além de ter sido auxiliar técnico de Odair Hellmann, Maurício Dulac chegou na Arábia Saudita no meio do ano passado para comandar o time sub-21 do Al-Riyadh. Diante da campanha ruim sob o comando do uruguaio Daniel Carreño, que deixou a equipe na zona de rebaixamento, foi promovido ao profissional com a missão de manter o clube na elite, o que foi cumprido.
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Cada vez mais distante do Z-3 do Campeonato Saudita, o treinador brasileiro pensa em voos mais altos, porém sempre com os pés no chão. Na próxima rodada, o Al-Riyadh recebe o Al-Qadsiah, um dos melhores times da competição e que tem o mexicano Julián Quiñones, artilheiro no último ano com 33 gols, à frente de Cristiano Ronaldo, e destaque do México na última Copa do Mundo.
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"Agora temos uma montanha para escalar, por isso foi tão importante este jogo. Sabemos que vamos encarar um adversário muito difícil, mas contamos com o fator casa para conseguir mais um resultado importante visando a parte de cima da tabela de classificação", disse.