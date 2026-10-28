Maurício Dulac é ex-analista de desempenho da seleção brasileira - Divulgação/Al-Riyadh

Maurício Dulac é ex-analista de desempenho da seleção brasileiraDivulgação/Al-Riyadh

Publicado 28/10/2026 20:00 | Atualizado 28/10/2026 23:09

Treinador do Al-Riyadh, o técnico Maurício Dulac vive momento de celebração na Arábia Saudita. Após livrar a equipe do rebaixamento na última rodada do Campeonato Saudita na temporada passada, o brasileiro agora vê a equipe evoluir e olhar a parte de cima da tabela neste ano.

No último fim de semana, o Al-Riyadh venceu o Al-Taawon com autoridade, em casa, por 2 a 0, em confronto direto, e igualou o adversário em pontos na classificação: 12 para cada time. Mais do que isso, Dulac relembrou que a campanha já é igual a de quando assumiu, na 22ª rodada da temporada passada com apenas dez jogos disputados.

"Um feito histórico para mim e para o clube. Quando eu assumi o time na temporada passada, na 22ª rodada, tínhamos 12 pontos. Hoje, com dez jogos disputados e 12 rodadas de antecedência, nós temos os mesmos 12 pontos. Sei que ainda não é o suficiente, mas mostra que estamos melhorando e no caminho certo", afirmou o treinador.

Ex-analista de desempenho da seleção brasileira nos tempos de Dunga e Tite, além de ter sido auxiliar técnico de Odair Hellmann, Maurício Dulac chegou na Arábia Saudita no meio do ano passado para comandar o time sub-21 do Al-Riyadh. Diante da campanha ruim sob o comando do uruguaio Daniel Carreño, que deixou a equipe na zona de rebaixamento, foi promovido ao profissional com a missão de manter o clube na elite, o que foi cumprido.

Cada vez mais distante do Z-3 do Campeonato Saudita, o treinador brasileiro pensa em voos mais altos, porém sempre com os pés no chão. Na próxima rodada, o Al-Riyadh recebe o Al-Qadsiah, um dos melhores times da competição e que tem o mexicano Julián Quiñones, artilheiro no último ano com 33 gols, à frente de Cristiano Ronaldo, e destaque do México na última Copa do Mundo.

"Agora temos uma montanha para escalar, por isso foi tão importante este jogo. Sabemos que vamos encarar um adversário muito difícil, mas contamos com o fator casa para conseguir mais um resultado importante visando a parte de cima da tabela de classificação", disse.