Estádio Nilton Santos será o palco do jogo entre Vasco e Flamengo - Divulgação / Botafogo

Estádio Nilton Santos será o palco do jogo entre Vasco e Flamengo Divulgação / Botafogo

Publicado 29/10/2026 07:40 | Atualizado 29/10/2026 07:41

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h, no estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam ao duelo em situações diferentes na tabela: o Cruz-Maltino busca a vitória para se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento – na última rodada, venceu o Corinthians e abriu quatro pontos do Grêmio, o 17º lugar –, enquanto o Rubro-Negro quer se distanciar na liderança após o Palmeiras, segundo colocado, empatar com o Santos nesta quarta-feira (28).

Antes da bola rolar, a partida ficou marcada por um novo atrito nos bastidores. Inicialmente, o Gigante da Colina queria realizar o jogo em São Januário, mas o pedido foi travado pelas autoridades, que alegaram questões de segurança. Então, o Vasco decidiu levar a partida ao Nilton Santos, pois a equipe, na posição de mandante, não quer utilizar o Maracanã, gerido pela dupla Fla-Flu.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Prime Video (streaming).

Como chega o Cruz-Maltino

O Vasco vive o dilema de como escalar o time, já que enfrenta o Palmeiras neste domingo (1º), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Nubank Parque. Com isso, Andrés Gómez é dúvida – ele está sofrendo dores no pé esquerdo há semanas e pode ser preservado para o duelo decisivo. Hinestroza e Brenner despontam como opções para substituir o colombiano.

Além disso, Barros, que sofreu um corte no pé em acidente de carro, e Cuesta, em tratamento de uma lesão no quadril, seguem fora.

Portanto, o técnico Pedro Emanuel deve mandar a campo: Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, Saldivia e Puma; Sosa, Lescano, Thiago Mendes; Colidio, Marino e Bruno Duarte.

Provável escalação do Rubro-Negro

O treinador Leonardo Jardim terá o desfalque do meia colombiano Jorge Carrascal, que sofreu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG. Como o Campeonato Brasileiro é a única competição que o Flamengo disputa na reta final da temporada, a tendência é a escalação do último duelo ser repetida.

Danilo segue tratamento de fraturas na mandíbula esquerda, enquanto Saúl se recupera de uma lesão na coxa esquerda e Valencia, de uma conjuntivite.

Sendo assim, o técnico deve mandar a campo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)