Estêvão não vive bom momento pelo Chelsea - AFP

Estêvão não vive bom momento pelo ChelseaAFP

Publicado 29/10/2026 11:05

Estêvão é nome quase certo na convocação de Carlo Ancelotti, nesta quinta-feira (29), às 15h, para os próximos amistosos da seleção brasileira para os amistosos de novembro. Entretanto, segue sem conseguir jogar direito no Chelsea. E ainda perdeu espaço até mesmo na única competição em que havia sido titular na temporada,

, para os próximos amistosos da seleção brasileira para os amistosos de novembro. Entretanto, segue sem conseguir jogar direito no Chelsea. E ainda perdeu espaço até mesmo na única competição em que havia sido titular na temporada, na eliminação para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa , na quarta-feira (28).

O atacante brasileiro nem sequer entrou em campo na derrota por 6 a 5 nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Com isso, soma apenas 172 minutos em campo, sem contar os acréscimos, em 11 partidas do time sob o comando de Xabi Alonso.



A explicação do técnico do Chelsea



Na Premier League, isso fica ainda pior, já que atuou por 18 minutos em uma única partida nesta edição. As únicas vezes em que foi titular foi quando o técnico espanhol mandou a campo um time reserva para a Liga da Copa Inglesa, contra Luton Town (2 a 0) e Leeds (6 a 3).



Após a partida, Xabi Alonso reconheceu as poucas oportunidades, mas garantiu que o brasileiro as terá.



"Com certeza entendo a situação dele, e ele certamente poderia estar mais feliz. Ele quer jogar e fazer parte da equipe. Haverá momentos para tudo. Tenho certeza de que Estêvão terá seus momentos. Essa é a minha responsabilidade", disse.



Apesar do discurso público, o fato de Estêvão não jogar a partida de quarta-feira mostra o quanto está fora dos planos do treinador. Afinal, João Pedro, lesionado, e Cole Palmer, suspenso, não puderam entrar e mesmo assim o atacante ficou fora.

Xabi explicou porque não tem utilizado a promessa brasileira: "Sabemos que a Premier League, e os jogos na Inglaterra são muito intensos. É preciso estar preparado. Este está na sua segunda temporada, teve essa lesão (muito grave na coxa direita, no fim da temporada passada). Não vai demorar muito para voltar", garantiu.



Estêvão tem torcida e números a favor



Em Anfield, torcedores do Chelsea chegaram a pedir a entrada do jogador e não foram atendidos. Eles se baseiam na ótima impressão deixada pelo atacante na primeira temporada. Segundo levantamento publicado pelo jornal inglês 'The Sun', o Chelsea apresenta aproveitamento melhor e marca mais gols quando o jovem está em campo.

Estêvão foi titular em 22 partidas por todas as competições. O time venceu 11 vezes, um aproveitamento de 50%. Quando o brasileiro não começou jogando, a taxa de vitórias caiu para 45,8%.



A diferença também aparece na produção ofensiva. Com Estêvão entre os titulares, os Blues marcaram, em média, 2,59 gols por jogo. Quando saiu do banco, a média foi de 1,63.



Considerando todas as partidas em que o atacante esteve presente, inclusive quando entrou, o Chelsea registra 50% de vitórias em 44 confrontos. Sem ele em campo, o índice é de 42,3%. A média de gols também é superior com sua participação: 2,07 contra 1,69 em que não atuou.



Estêvão soma oito gols e três assistências. Entretanto, os dados não têm sido suficientes para garantir espaço regular com Xabi Alonso.







