Ronaldo Fenômeno é um dos maiores ídolos do futebol brasileiroDaniel Ramalho / AFP
Ex-presidente da Inter detalha como tirou Ronaldo do Barcelona
Massimo Moratti, que comandou o clube em dois mandatos nos anos 1990 e 2000, afirmou que os catalães ficaram 'furiosos' com a negociação
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