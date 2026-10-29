Ronaldo Fenômeno é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro - Daniel Ramalho / AFP

Ronaldo Fenômeno é um dos maiores ídolos do futebol brasileiroDaniel Ramalho / AFP

Publicado 29/10/2026 11:34 | Atualizado 29/10/2026 11:35

O ex-presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, revelou detalhes sobre a contratação de Ronaldo Fenômeno em 1997, quando o ex-jogador já era um dos grandes destaques do futebol europeu pelo Barcelona. Em entrevista ao jornal espanhol 'AS', o italiano contou que a multa rescisória imposta pelo clube catalão, de 32 milhões de dólares (R$ 170 milhões, na cotação atual), não o intimidou.

"A questão é que o Barcelona estabeleceu um preço. Talvez tenham pensado que era alto, mas, para mim, não era. Achei interessante, vi que era acessível. Era possível arcar com aquele valor. Depois, é claro, eles se arrependeram, mas já era tarde demais. O acordo com a Inter estava fechado", disse.

Moratti também afirmou que Ronaldo estava "encantado" com a ideia de jogar na Itália. "Isso também pesou na contratação. O Barcelona ficou furioso, porque não esperava por aquilo. Acreditavam que, por aquela quantia, ele não sairia, mas, para mim, não foi um problema."

Trajetória de Ronaldo

Ronaldo Fenômeno é um dos maiores jogadores brasileiros da história. Conquistou duas Copas do Mundo pela Seleção, sendo artilheiro e protagonista na edição de 2002, quando marcou oito gols, dois deles na final. O atleta teve passagens por Barcelona, Real Madrid, Milan, Cruzeiro e Corinthians. Na Inter de Milão, conquistou uma Copa da Uefa, na temporada de 1997/98, e marcou 59 gols em 99 jogos.

Sonho não realizado

Além disso, o ex-dirigente, que comandou a Inter de Milão entre 1995 e 2004 e de 2006 a 2013, afirmou que a contratação do ainda jovem Lionel Messi foi o seu grande sonho não realizado. Ele confirmou o que disse em outra entrevista recente, que teria feito "loucuras" para contratá-lo.

"Eu o vi jogar em um Mundial Sub-17, quando ainda ninguém falava dele como uma estrela mundial. Imediatamente percebi que ele era especial. Não apenas pela qualidade, mas também pela fome e pela vontade de vencer. Messi já dava medo", afirmou.

"Lembro-me de já falar sobre ele naquela época em muitos jornais italianos. Eu quis contratá-lo, sim. Na verdade, pedi que entrassem em contato com ele várias vezes, mas em nenhum momento fiz algo desonesto que pudesse parecer feio. Sabia que o Barcelona, clube que o havia ajudado a crescer, estava prestes a lhe oferecer um contrato. Não quis me intrometer", concluiu.

Moratti destacou que não teria forçado muito a contratação, pois sabia do vínculo entre Messi e o Barcelona. "Não considero isso algo que não consegui realizar, porque lhe digo que não insisti demais. Admito, sim, que ele era uma das minhas grandes fraquezas naquela época. Eu o admirava muito."