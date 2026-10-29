Fluminense e Internacional se enfrentaram no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão - Marina Garcia/Fluminense

Fluminense e Internacional se enfrentaram no Maracanã, pela 33ª rodada do BrasileirãoMarina Garcia/Fluminense

Publicado 29/10/2026 12:13

presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcellos, afirmou ter sido prejudicado em lances capitais.

A derrota por 2 a 1 para o Fluminense , na quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou fortes críticas do Internacional à arbitragem. Após sofrer a virada no Maracanã com um gol de Lucho Acosta no último minuto, o

"A sensação é que nós fomos assaltados. É uma situação muito ruim por que a gente que faz futebol não quer ficar retomando esses temas constantemente, por que faz parte de uma espécie de pacto de tentar elevar o nível destas questões de futebol. Mas, é impossível", desabafou o dirigente em coletiva de imprensa.



Os lances contestados pelo Internacional



São duas as principais reclamações: um suposto pênalti em Ronaldo, em lance com Thiago Silva na área no início da partida; e o pedido de expulsão de Renê por falta dura no mesmo jogador colorado. O lateral recebeu cartão amarelo, e, na sequência fez falta ao puxar a camisa de Bruno Gomes na entrada da área, sem advertência.



Em nota oficial, o Internacional criticou a condução da partida por parte do árbitro Lucas Casagrande, do Paraná. A reclamação se estendeu às últimas duas rodadas do Brasileirão.



"Não se trata de lances interpretativos. São erros graves, que interferiram diretamente no andamento da partida e comprometem a integridade da competição. Pela terceira rodada consecutiva, o Inter deixa o campo prejudicado. Fica a pergunta: a quem interessa?”, atacou.



Alessandro Barcellos também teve o mesmo discurso de erros repetidos em sequência.



"Vemos que acontece cada vez mais frequente com o Inter. Todos os protocolos da CBF serão feitos novamente. É inadmissível. A partida foi decidida por erros de arbitragem”, disse o dirigente.



Barcellos também comparou a atuação do VAR no Maracanã, contra o Fluminense, com decisões tomadas na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, na qual o Internacional considera que foi prejudicado também.



“Saímos do 8 ou 80. O VAR antes entrava se o jogador cuspia no chão. Agora não entrou no lance do Renê. Nada. Héber Roberto Lopes já era ruim no campo e piorou no VAR. Contra o Botafogo, o cara anulou gol nosso e não aconteceu nada. Admitiu, deu explicação? Não. Falou para os nossos atletas”.



“Hoje o pênalti no Ronaldo, puxado na área. Para fugir da responsabilidade, ele mandou bater rápido para não dar chance ao VAR avaliar”.



O dirigente ainda vê a CBF tomando decisões erradas na escolha dos árbitros para este fim de campeonato: “É um retrocesso. Estamos na reta final do Brasileirão e estão escalando árbitros inexperientes”.



A situação do Internacional



Com a derrota no Rio, o Colorado corre o risco de voltar à zona de rebaixamento nesta quinta-feira (29). Como estacionou em 16º lugar com 35 pontos, pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que recebe o Athletico-PR, e o Corinthians, que joga em casa contra o Mirassol.





