Vagões tombaram após colisão entre trens, a cerca 150 quilômetros de MadriReprodução / Guardia Civil
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