Primeira edição do Favela Champions aconteceu em 2023 - Divulgação

Primeira edição do Favela Champions aconteceu em 2023Divulgação

Publicado 29/10/2026 14:17 | Atualizado 29/10/2026 15:31

Jovens atletas de comunidades do Rio terão a oportunidade de competir em cinco modalidades de artes marciais na segunda edição do Favela Champions. Organizado pela ONG Luta pela Paz, o evento será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no Upper Arena, no Morro Azul, bairro do Flamengo, na Zona Sul da cidade.

A programação inclui disputas de boxe, judô, muay-thai, jiu-jítsu e luta livre esportiva. Ao todo, serão disponibilizadas 432 vagas.



No primeiro dia, estão previstas as seletivas classificatórias e as semifinais, enquanto as finais serão realizadas no domingo, dia 22.



Como participar do Favela Champions



As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 6 de novembro. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição das respectiva modalidade pelos links abaixo.



Conheça o evento de luta



A iniciativa faz parte do projeto Maré Unida, realizado pela Luta pela Paz, organização fundada no Complexo da Maré, e conta com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro e patrocínio da Petrobras.

"O Favela Champions de 2026 celebra a trajetória da Luta pela Paz e um novo momento de expansão, sem nos afastarmos das nossas raízes. Os esportes de luta ensinam disciplina, coragem e humildade aos jovens que buscam um futuro melhor dentro e fora do ringue e do tatame", disse o fundador da Luta Pela Paz, o antropólogo e ex-pugilista inglês Luke Dowdney.



"O evento celebra a dedicação dos atletas e treinadores, a força das comunidades e o trabalho dos nossos cinco pilares integrados: esportes de luta, educação, empregabilidade, suporte social e liderança juvenil. Ao entregar medalhas e reconhecer jovens talentos, celebramos também a união entre jovens, equipes, comunidades e parceiros de longa data, como a Petrobras e o Governo do Estado do Rio de Janeiro”, completou.



A Luta pela Paz terá 43 representantes nas cinco modalidades, dentro de um total de 432 vagas disponíveis.



"O Favela Champions pode mostrar para todos os moradores de favelas que eles também têm capacidade de chegar longe e competir em grandes eventos. É uma oportunidade de mostrar que, com dedicação, esforço, treino e uma rede de suporte, podemos desenvolver tudo o que aprendemos e conquistar nossos objetivos, independentemente de onde viemos”, celebrou Daniella de Lima, de 15 anos, aluna do projeto há oito anos e inscrita na disputa de jiu-jítsu.







