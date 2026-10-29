Gonçalo Ramos é atacante do Milan e da seleção portuguesaMiguel Riopa / AFP
'Se alguém deve jogar, sou eu', diz substituto de CR7 em Portugal
Gonçalo Ramos comentou sobre o craque ter abandonado a delegação da seleção após ficar no banco de reservas em partida de setembro
'Se alguém deve jogar, sou eu', diz substituto de CR7 em Portugal
Gonçalo Ramos comentou sobre o craque ter abandonado a delegação da seleção após ficar no banco de reservas em partida de setembro
Vasco negocia a contratação de volante da Série B
Cruz-Maltino teve proposta de R$ 20 milhões recusada, mas mantém confiança em desfecho positivo por atleta, que tem seis gols em 32 jogos
Tragédia na Espanha une Real Madrid, Barcelona e Atlético em luto
Veja como os maiores clubes do país europeu prestaram homenagens a famílias de mortos e aos feridos em colisão de trens
Acosta iguala John Kennedy e lidera ataque do Fluminense no Brasileiro
Meia argentino marcou o gol da vitória tricolor sobre o Internacional por 2 a 1, nesta última quarta-feira (28), no Maracanã
'É o cara': Poatan escolhe lutador brasileiro que mais gosta de assistir no UFC
Alex Poatan citou Carlos Prates entre seus atletas favoritos e exaltou o estilo agressivo do representante dos meio-médios
Zico exalta ex-Flamengo e vê injustiça por ausência em Copa
Galinho abordou qualidade de atleta, que defendeu o Rubro-Negro por seis temporadas: 'Fui muitas vezes ao Maracanã para vê-lo'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.