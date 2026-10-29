Gonçalo Ramos é atacante do Milan e da seleção portuguesa - Miguel Riopa / AFP

Gonçalo Ramos é atacante do Milan e da seleção portuguesaMiguel Riopa / AFP

Publicado 29/10/2026 14:03

O atacante Gonçalo Ramos, que substituiu Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa após o craque abandonar a concentração do time na última data Fifa , afirmou que merece ser titular da equipe. Em entrevista ao Canal 11, o jogador ressaltou como o "país inteiro" e o técnico Jorge Jesus devem reconhecer o seu merecimento em assumir a função.

"Quero ser titular na seleção. Passei a mensagem de que se há alguém que deve jogar, sou eu. O Mister e o país inteiro conseguem entender. O importante para mim é que eu jogue. Não quero que saia alguém em específico, isso é decisão do selecionador", disse o atleta do Milan.

Em seguida, Gonçalo opinou que a saída de Cristiano da delegação foi "estranha". "Tínhamos treino e ele já não estava lá. Soaram muitos alarmes e houve muito ruído em volta da seleção. Tudo o que o Cristiano faz, seja bom ou não, vai ter uma grande repercussão. Nada daquilo parecia verdade. Ficamos sem entender se tinha ido embora", avaliou.

"Não dá para ignorar a situação, mas não conseguiríamos impedir o Cristiano de deixar a Data Fifa, isso cabe à Federação. É uma situação que não se quer. Acho que nem o Cristiano aprova essa decisão, mas terá as suas motivações."

Em meio à polêmica envolvendo Cristiano, Gonçalo Ramos tem tido boas atuações com a camisa da seleção portuguesa: o centroavante marcou três gols nas últimas três partidas em que foi titular da equipe.

Relembre o caso

Cristiano Ronaldo ficou incomodado por não ter saído do banco na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, no último dia 27 de setembro, pela Liga das Nações. Antes da partida, Jorge Jesus avisou ao craque que ele começaria o confronto como reserva, mas entraria no segundo tempo – o que não aconteceu. O treinador afirmou que mudou de ideia, pois "o jogo não exigiu isso". Inconformado, o atacante abandonou a seleção lusitana.

Dias depois, o jogador se manifestou sobre o caso. "Para minha absoluta surpresa, o selecionador perguntou-me se estava bem para jogar 30 minutos (...) Este pedido era algo fora do meu plano de recuperação física e de treino – porque apenas iria jogar dia 4 no Dragão – mas obviamente disse que sim. O resto todos conhecem. Aqueci desde o intervalo, vi os minutos a passar e não fui chamado. O Selecionador tinha-me falhado com a sua palavra", disparou.