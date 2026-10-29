Enzo Fernández foi expulso na final da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Meia da Argentina exalta Dibu e cita final da Copa: 'Venceríamos'
Jogador, de 25 anos, acreditava que os sul-americanos iriam conseguir uma vitória na disputa das penalidades na competição
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Favela Champions terá disputas de cinco modalidades de artes marciais
Competição organizada pela ONG Luta pela Paz acontece em novembro, com 432 vagas gratuitas para jovens atletas de comunidades
'Se alguém deve jogar, sou eu', diz substituto de CR7 em Portugal
Gonçalo Ramos comentou sobre o craque ter abandonado a delegação da seleção após ficar no banco de reservas em partida de setembro
Vasco negocia a contratação de volante da Série B
Cruz-Maltino teve proposta de R$ 20 milhões recusada, mas mantém confiança em desfecho positivo por atleta, que tem seis gols em 32 jogos
Tragédia na Espanha une Real Madrid, Barcelona e Atlético em luto
Veja como os maiores clubes do país europeu prestaram homenagens a famílias de mortos e aos feridos em colisão de trens
Acosta iguala John Kennedy e lidera ataque do Fluminense no Brasileiro
Meia argentino marcou o gol da vitória tricolor sobre o Internacional por 2 a 1, nesta última quarta-feira (28), no Maracanã
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