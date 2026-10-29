Enzo Fernández foi expulso na final da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Enzo Fernández foi expulso na final da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 29/10/2026 14:41

O volante Enzo Fernández, de 25 anos, falou sobre a final da Copa do Mundo de 2026, quando a Argentina perdeu para a Espanha na prorrogação. Os argentinos foram criticados pela atuação defensiva na partida, e o jogador do Manchester City explicou que havia uma confiança total no título na disputa por pênaltis.

Quatro anos antes, a Argentina se sagrou campeão na disputa por pênaltis depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal e depois por 3 a 3 na prorrogação. Na cobranças de penalidades, Dibu Martínez foi herói e os "hermanos" acreditavam em desfecho igual nos Estados Unidos.

"Ganharíamos nos pênaltis. Obviamente. Tínhamos o Dibu. Sabíamos que ele nunca erra nessa disputa. Foi incrível. Ele não tinha mobilidade no dedo, foi uma loucura. A atuação do Dibu foi incrível, ele é um monstro", disse em entrevista ao programa "Los Edul", da Argentina.

Porém, os planos dos argentinos foram interrompidos com o gol de Ferran Torres na prorrogação. Mas Enzo Fernández atrapalhou a seleção sul-americana ao ser expulso no fim do segundo tempo por uma entrada dura em Pau Cubarsí.

O volante, de 25 anos, também falou sobre teorias da conspiração muito fortes na Argentina, que a seleção sul-americana, teria sido derrotada por fatores extracampo. Enzo Fernández rejeitou a situação.

"Meu pai e minha mãe me ligaram, perguntando o que tinha acontecido. Nada aconteceu, foi tudo mentira, tudo inventado. A Espanha nos venceu de forma justa e limpa. Temos que parabenizar nosso adversário", afirmou o atleta do Manchester City.

A Argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026, disputada em 19 de julho. A seleção espanhola ficou com o título mundial, enquanto os argentinos terminaram a competição com o vice-campeonato.

Enzo Fernández começou sua carreira no River Plate, passou pelo Defensa y Justicia, e depois retorno ao clube de Buenos Aires para ser campeão da Libertadores em 2018. Depois se transferiu para o Benfica, de Portugal. Após uma grande Copa do Mundo em 2022, sendo campeão pela Argentina, ele foi contratado pelo Chelsea, da Inglaterra.

Depois da última Copa do Mundo, apesar da expulsão, Enzo Fernández mudou de equipe na Inglaterra. O Manchester City pagou 125 milhões de libras (aproximadamente algo em torno R$ 877 milhões) para contratar o argentino. Ele assinou contrato até junho de 2031 com a nova equipe.