Ancelotti convocou a Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti convocou a SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/10/2026 15:18

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quinta-feira (29) os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, em Singapura. O treinador italiano deixou fora nomes de Flamengo e Palmeiras, que disputam o título brasileiro, por ordem da CBF, e priorizou atletas que atuam fora do país.

"Este é um período para fazer testes e dar sequência ao projeto de renovação. Este é o momento ideal. Estamos pensando na evolução dos jovens que podem estar no futuro da Seleção. É uma convocação muito equilibrada, com nove jogadores com idade olímpica e 15 com menos de 23 anos. Todos os jogos são importantes, é claro que precisamos jogar bem e ganhar os jogos, mas temos que acompanhar a evolução dos jovens", disse Ancelotti.

Entre as novidades, a lista conta com o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, o volante André Luiz, do Corinthians, o meia Marlon Gomes e o atacante Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além do atacante Allan, do Manchester City, da Inglaterra. Já outros nomes como Pedro Morisco, Arthur Dias e Gabriel Bontempo, que atuam no Brasil e estrearam na última Data Fifa, ganharam nova chance.

A seleção brasileira enfrentará o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois encara Singapura, no dia 17, às 7h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura. Na última Data Fifa, o Brasil enfrentou a Austrália, duas vezes, e a Índia. No primeiro jogo, empatou com os australianos por 1 a 1 e, depois, venceu 4 a 2, antes de também golear os indianos por 4 a 0.

"Cada um tem sua qualidade. Eu acho que esse período até 2027 temos que fazer este trabalho para buscar uma direção. Depois, nos primeiros amistosos de 2028, com as Eliminatórias e a Copa América, vamos fixar mais a equipe. Mas temos que aproveitar 2027 para fazer essa renovação", afirmou o treinador italiano.

Convocação da Seleção:

GOLEIROS: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)

DEFENSORES: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)

MEIAS: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

ATACANTES: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid)