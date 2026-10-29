Ancelotti convocou a SeleçãoRafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti convoca Seleção para última Data Fifa de 2026
Brasil enfrentará Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro. Jogadores de Flamengo e Palmeiras não foram chamados por ordem da CBF
Pedro Emanuel explica time misto e vê equilíbrio em derrota do Vasco
Técnico analisou goleada por 4 a 1 sofrida diante do Flamengo nesta quinta-feira (29); falta de São Januário também foi assunto
Jardim exalta goleada sobre o Vasco e celebra fim do jejum de Pedro
Técnico do Flamengo celebrou vitória por 4 a 1 no clássico desta quinta-feira (29), mas pregou foco e constância no Brasileirão
Léo Jardim vê Flamengo 'muito mais letal' e lamenta derrota do Vasco
Goleiro sofreu chuva de gols no revés cruz-maltino por 4 a 1, no clássico desta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pelo Brasileirão
Samuel Lino comemora doblete, mas ressalta: 'Noite foi do Flamengo'
Destaque da equipe, ponta marcou dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (29), pelo Brasileirão
Flamengo goleia o Vasco com show de Pedro e Lino no Nilton Santos
Rubro-Negro bateu o Cruz-Maltino por 4 a 1, nesta quinta (29), pelo Brasileirão; Craques do jogo marcaram dois cada, e Lescano diminuiu
Milan e Inter apresentam projeto de novo estádio na Itália
San Siro, para o 'Rossoneri', e Giuseppe Meazza, para o 'Nerazzurri', o palco será modernizado em acústica e arquitetura
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